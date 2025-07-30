Плата за землю: за півріччя місцеві бюджети отримали понад 21 мільярд гривень

В I полугодии 2025 года землевладельцы и арендаторы земельных участков уплатили в местные бюджеты 21,28 млрд грн платы за землю.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

"Это почти на 15 %, или на 2,75 млрд грн больше, чем за соответствующий период прошлого года. За январь - июнь 2025 года поступления составили 18,53 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Больше всего налогов на землю уплатили в Днепропетровской области - 3,78 млрд грн. В Киеве поступления составили 3,16 млрд грн. Далее следуют Одесская область (1,89 млрд грн) и Львовская (1,47 млрд гривен).

"Плата за землю - обязательный платеж в составе налога на имущество. Он включает в себя земельный налог или арендную плату за земельные участки государственной и коммунальной собственности", - напоминают налоговики.

Владельцы земли и землепользователи уплачивают плату за землю со дня возникновения (государственной регистрации) права собственности или права пользования земельным участком. В случае прекращения права собственности или права пользования земельным участком плата за землю уплачивается за фактический период пребывания земли в собственности или пользовании в текущем году.

Напомним:

В течение января-июня 2025 года в общий фонд местных бюджетов поступило 245,9 млрд грн, что на 37,2 млрд грн больше, чем в соответствующий период прошлого года, сообщило Министерство финансов.

В Украине в январе-мае этого года местные бюджеты получили 132 млн грн туристического сбора. Это более чем на треть больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Ранее Государственная налоговая служба сообщила, что перевыполнила план поступлений за первое полугодие на более 60,8 млрд гривен.

Также сообщалось, что за 2024 год украинцы задекларировали 35,1 млрд грн иностранных доходов, что на 17,8 млрд грн больше по сравнению с предыдущим годом.