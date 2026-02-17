Пільгова іпотека: минулого року українцям надали два мільярда гривень кредитів

У 2025 році більш як 2300 українців забезпечено житлом у межах державних програм пільгового іпотечного кредитування та низки регіональних житлових програм, за всіма програмами видано кредитів на понад два мільярда гривень.

Про це інформує Міністерство розвитку громад та територій України.

За даними відомства, найбільш результативною стала програма пільгового кредитування внутрішньо переміщених осіб. Так, понад 740 родин, серед яких 40 родин військовослужбовців, змогли придбати власне житло на загальну суму понад 1,34 млрд грн.

Зокрема, програма "Житло для ВПО", яку реалізує Держмолодьжитло спільно з Мінрозвитку, пропонує одні з найвигідніших умов іпотеки в Україні: фіксовану ставку 3% річних, строк кредитування до 30 років і мінімальний перший внесок — від 6% вартості житла.

"Попит на участь у програмі залишається стабільно високим. Минулого року понад 7 тисяч осіб подали заявки на участь", – говориться у повідомленні.

Відбір кандидатів здійснювався через відкриту рандомну процедуру. Методом випадкової комп'ютерної вибірки визначаються претенденти, які отримують право скористатися пільговим кредитуванням.

Після перевірки відповідності вимогам та фінансової спроможності постійно оновлюється список потенційних позичальників, розповіли у міністерстві.

Цей етап програми фінансується "Банком розвитку Ради Європи", який надав 50 млн євро відповідно до угоди, підписаної з Міністерством розвитку.

Загалом за всіма програмами у 2025 році видано кредитів на понад 2 млрд грн. Середній розмір кредиту становив 2,2 млн грн, середня площа придбаного житла — 61,6 кв. м, а середня вартість квадратного метра — 42,2 тис. грн.

"Важливим механізмом сталості програм є револьверний фонд, так кошти, що повертаються за раніше виданими кредитами, спрямовуються на фінансування нових позичальників. Це дозволяє безперервно розширювати охоплення програм і допомагати новим родинам отримати житло", – говориться у повідомленні.

У міністерстві зазначають, що відомство системно працює з міжнародними партнерами, щоб розширювати інструменти підтримки.

"Минулого року досягли домовленостей про запуск нового проекту "Житло для ВПО" разом із Міжнародною організацією з міграції та Держмолодьжитлом. Додаткові 33 млн євро від МОМ дозволять близько 600 родинам скористатися пільговою іпотекою", – розповів міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Паралельно разом із німецьким банком KfW плануємо залучити ще близько 75 млн євро, щоб продовжити програму і забезпечити житлом понад 2 тисячі родин ВПО", — сказав він.

Окремим напрямом залишається розвиток соціальної оренди житла для осіб, постраждалих від збройної агресії рф. Наразі Держмолодьжитло обслуговує 60 квартир, наданих у межах цього механізму.

Водночас триває робота над розширенням співпраці між Міжнародною організацією з міграції, Держмолодьжитлом та Українським фондом соціальних інвестицій щодо реалізації нових проектів соціального житла в громадах.

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про основні засади житлової політики.

Раніше повідомлялося, що для повноцінного запуску системи соціального житла Верховна Рада має ухвалити окремий закон, який визначатиме процедури та алгоритми функціонування фонду соцжитла.

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт "Про основні засади житлової політики".

Раніше повідомлялося, що Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) розглядає відкриття кредитної лінії до 100 млн євро для будівництва в Україні соціального орендного житла за підтримки благодійної організації Hansen Ukrainian Mission Делл Лоя Хансена.

Раніше повідомлялося, що Мінрозвитку аналізує вільну державну та комунальну нерухомість, яку можна переобладнати під житло для внутрішньо переміщених осіб і вразливих груп.