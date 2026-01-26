Мінрозвитку підшукує об’єкти, які можна переобладнати під соціальне житло

Мінрозвитку аналізує вільну державну та комунальну нерухомість, яку можна переобладнати під житло для внутрішньо переміщених осіб і вразливих груп.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства розвитку громад та територій.

"Мінрозвитку разом із міжнародною організацією Habitat for Humanity запускає новий проєкт, який допоможе перетворювати вільні будівлі на доступне та стале житло", – зазначає відомство.

"Йдеться про оцінку та відбір вільних об'єктів державної й комунальної нерухомості, які сьогодні не використовуються, але можуть бути переобладнані під житло — передусім для внутрішньо переміщених осіб і вразливих груп", – пояснили у міністерстві.

Старт ініціативи обговорили під час робочої зустрічі за участі заступниці Міністра розвитку громад та територій Наталії Козловської та делегації Habitat for Humanity.

У межах проєкту планують визначити, які будівлі мають потенціал для житлового використання, підготувати практичні рішення для їх реконструкції та створити основу для залучення інвестицій у доступне та стале житло.

"Ми розглядаємо пілотні проєкти щодо соціального житла за участі громад, міжнародних донорів і благодійних організацій як важливі тестові моделі. Вони дозволяють перевірити різні підходи — фінансові, управлінські, соціальні — перед масштабуванням на національному рівні", - наголосила Козловська.

"На основі цього досвіду ми готуємо законопроєкт про соціальне житло. Спільний проєкт з HFH поєднує законодавчу основу з практичною реалізацією", – зазначила вона і уточнила, що проєкт базується на законі, який передбачає додаткові механізми забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо:

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт "Про основні засади житлової політики".

Раніше повідомлялося, що Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) розглядає відкриття кредитної лінії до 100 млн євро для будівництва в Україні соціального орендного житла за підтримки благодійної організації Hansen Ukrainian Mission Делл Лоя Хансена.