100 мільйонів євро від ЄБРР: В Україні планують збудувати соціальне орендне житло

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) розглядає відкриття кредитної лінії до 100 млн євро для будівництва в Україні соціального орендного житла за підтримки благодійної організації Hansen Ukrainian Mission Делл Лоя Хансена.

Про це йдеться в повідомлення ЄБРР, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з повідомленням, кредитна лінія фінансуватиме розширення платформи Хансена Ladder to Prosperity, яка забезпечує доступним житлом внутрішньо переміщених осіб, людей похилого віку, ветеранів.

Кредитні кошти буде спрямовано на реалізацію проєктів доступної оренди та оренди житла з правом викупу.

Перший транш кредиту у розмірі 7,1 млн євро буде спрямовано на реалізацію двох проєктів доступного орендного житла (182 квартири) в Київській області.

Загалом програма передбачає будівництво 1,8 тис. квартир в енергоефективних будинках в різних локаціях до 2029 року. Загальна вартість проєкту становить 167 млн євро.

Отримувачами кредиту стануть дві новостворені українські компанії – ТОВ "Доступне житло Хансена" та ТОВ "Доступне житло Хансена Парквей Хаус", власником яких виступає сам Делл Лой Хансен. Організація Hansen Ukrainian Mission займатиметься координацією та операційною підтримкою реалізації проєктів.

Рішення щодо схвалення проєкту рада директорів ЄБРР ухвалюватиме у листопаді.

Нагадаємо:

Європейський банк реконструкції та розвитку має наміри розширити обсяги операцій в Україні до 2,5-3 млрд євро на рік. Загальний обсяг фінансування, спрямованого Україні банков за весь період співпраці, становить 22,6 млрд євро.