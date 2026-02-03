Операторами доступного житла будуть лише неприбуткові організації – комітет ВР

Для повноцінного запуску системи соціального житла Верховна Рада має ухвалити окремий закон, який визначатиме процедури та алгоритми функціонування фонду соцжитла.

Про це повідомила голова комітету ВР з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

За її словами, закон про основні засади житлової політики заклав основу для початку формування фондів соціального житла громадами.

Прес-служба Апарату Верховної Ради України

Але для повноцінного запуску системи соціального житла має ухвалити окремий закон, який визначатиме процедури та алгоритми функціонування фонду соціального житла в Україні.

"Сьогодні громади фактично не мають резервного житлового фонду. Це створює серйозні проблеми у випадках, коли до громад прибувають внутрішньо переміщені особи або коли внаслідок бойових дій люди втрачають свої домівки і потребують тимчасового житла", – зазначає прес-служба Апарату Верховної Ради України.

За відсутності муніципального житлового фонду громади не мали ані достатніх ресурсів, ані законодавчих механізмів для будівництва чи придбання такого житла.

Операторами доступного житла зможуть бути виключно неприбуткові організації, упевнена голова профільного комітету.

Така модель базується на європейському досвіді та була напрацьована в межах консультацій з Європейською комісією, Європейським інвестиційним банком і профільними експертами.

"Доходи, отримані від соціальної оренди, залишатимуться всередині системи й використовуватимуться або на утримання та обслуговування житла, або на подальше розширення соціального житлового фонду", – наголосила Шуляк.

При чому вкраїнах Європейського Союзу діє правило, за яким вартість соціальної оренди не перевищує 25–30% доходу родини, і Україна орієнтується саме на цей підхід, щоб соціальне житло було справді доступним.

За її словами, у громадах поступово формуватиметься фонд соціального житла, який за рішенням органів місцевого самоврядування надаватиметься соціально вразливим категоріям громадян — тим, хто не має можливості самостійно придбати житло або скористатися програмами державної підтримки, зокрема "єОселя".

Нагадаємо:

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт "Про основні засади житлової політики".

Раніше повідомлялося, що Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) розглядає відкриття кредитної лінії до 100 млн євро для будівництва в Україні соціального орендного житла за підтримки благодійної організації Hansen Ukrainian Mission Делл Лоя Хансена.

Раніше повідомлялося, що Мінрозвитку аналізує вільну державну та комунальну нерухомість, яку можна переобладнати під житло для внутрішньо переміщених осіб і вразливих груп.