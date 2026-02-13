Зеленський підписав "житловий" закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про основні засади житлової політики.

Про це повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради України.

Закон створює умови, за яких громадяни матимуть реальні можливості для оренди або набуття житла у власність.

Він формує прозоре правове середовище для залучення міжнародної фінансової допомоги, коштів донорів і міжнародних організацій для розвитку житлових фондів, говориться у повідомленні.

Документом передбачено впровадження нової системи забезпечення громадян житлом, зокрема через розвиток соціального та службового житла, створення спеціальних житлових фондів.

Він також запроваджує доступні фінансово-кредитні механізми підтримки будівництва та придбання житла, залучення інвестицій у будівництво та модернізацію житлового фонду.

Запроваджуються нові механізми: соціальна оренда житла, оренда з правом викупу, доступні кредити на житло (іпотека, лізинг).

У межах реформи створюється Єдина інформаційно-аналітична житлова система та реєстр житлових потреб, де зосереджуватимуться дані про наявне житло, черги, подані заявки та відповідні програми і фонди. Це забезпечить прозорий облік житлового фонду і розподілу підтримки.

"Черга на житло зберігається, але функціонуватиме в цифровому форматі. Усі заяви оброблятимуться через єдину систему, що дозволить автоматизувати процес, мінімізувати вплив посадових осіб і пришвидшити розгляд", – повідомляє Рада.

"Громадяни зможуть відстежувати свій статус, отримувати пропозиції та користуватися відкритою інформацією про житлові програми", – говориться у повідомленні.

Також закон забороняє приватизацію службового та комунального житла. Це зроблено, щоб державний житловий фонд та житловий фонд територіальних громад зберігалися та використовувалися за своїм цільовим призначенням – для забезпечення житлом тих, хто цього потребує, пояснюють у Раді.

Для окремих категорій громадян – наприклад, осіб, які виходять з інтернатів чи сиріт, – передбачені конкретні строки й механізми забезпечення житлом (тимчасовим або соціальним), а також пільгові умови для кредитів на житло.

Більше не буде практики застарілих черг на житло – замість них запрацює цифрова прозора система, цифрова система розподілу житла унеможливить суб'єктивне втручання, говориться у повідомленні.

Рада обіцяє нові можливості для оренди доступного житла та його викупу згодом, а державна підтримка (пільги, кредити) стане більш структурованою і конкретною.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що для повноцінного запуску системи соціального житла Верховна Рада має ухвалити окремий закон, який визначатиме процедури та алгоритми функціонування фонду соцжитла.

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт "Про основні засади житлової політики".

Раніше повідомлялося, що Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) розглядає відкриття кредитної лінії до 100 млн євро для будівництва в Україні соціального орендного житла за підтримки благодійної організації Hansen Ukrainian Mission Делл Лоя Хансена.

Раніше повідомлялося, що Мінрозвитку аналізує вільну державну та комунальну нерухомість, яку можна переобладнати під житло для внутрішньо переміщених осіб і вразливих груп.