Підсанкційний російський танкер мало не перекрив Суецький канал

Санкціонований російський нафтовий танкер Komander, який проходив Суецький каналом, 28 жовтня зламався, загрожуючи проходженню інших суден.

Про це пише The Maritime Executive.

За даними видання, танкер завантажився у Мурманську і, ймовірно, прямує до Китаю. Вчора опівдні адміністрація каналу отримала повідомлення про несправність двигуна танкера, воно сіло на мілину.

Адміністрація Суецького каналу направила п'ять буксирів, щоб зняти його з мілини, і змогла зробити це у короткий термін. Вона повідомила, що весь рух відновився до нормального режиму.

"Судно, яке наразі ходить під назвою "Komander", є ще одним яскравим прикладом тактики тіньового флоту. Побудований у 2004 році танкер дедвейтом 150 580 тонн за останні три роки змінив чотири назви та шість прапорів", – пише видання.

The Maritime Executive зазначає, що у 2023 році судно перейшло до компанії Gatik Shipmanagement, "відомої своєю експлуатацією російських суден". Його зареєстрували під прапором Габону, у 2024 році — Панами. Цього року країною реєстрації вказали вже Гаяну, Коморські Острови, а з вересня цього року — Росію. Протягом цього часу судно також змінювало назву.

За даними видання, танкер належить компанії з Гонконгу та знаходиться в управлінні Росії. Сполучені Штати Америки, Великобританія та ЄС включили його до своїх санкційних пакетів за транспортування російської нафти за ціною вище встановленого ліміту G7, зазначає видання.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що "Механік Степанов", зовсім нове риболовне судно довжиною 50 метрів, побудоване в 2025 році, почало дрейфувати в бік Данії через проблеми з двигуном. Підозріле російське риболовне судно стало причиною спецоперації НАТО в протоці Ересунн біля берегів Швеції, у якій брала участь берегова охорона Швеції, а також кораблі Данії та Британії.

Також повідомлялося, що так званий "тіньовий флот" Росії перемістив перевантаження нафти з Лаконської затоки біля Греції до міжнародних вод. Грецьку владу непокоять потенційні розливи нафти у більш неспокійному відкритому морі.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз готує правові підстави для зупинки танкерів так званого "тіньового флоту" Росії у Балтійському морі. І у новому, 19-му пакеті санкцій планує додати ще 120 нафтотанкерів із "тіньового флоту", збільшивши його "чорний список" до 568 суден.

Профільне видання Lloyd's List написало, що хоча Євросоюз прагне отримати більші повноваження для огляду танкерів "тіньового флоту", підготовлений проєкт декларації не може кардинально вплинути на транспортування російської нафти у обхід міжнародних санкцій.

The New York Times пише, що Росія зуміла обійти західні санкції, створивши "тіньовий флот" нафтових танкерів. Близько 17% від усіх діючих суден такого класу використовується для перевезення російської нафти.