У Росії другу добу горить нафтовий термінал після атаки українських дронів

У Росії більше добу горить нафтовий термінал

Порт у місті Туапсе, що у Краснодарському краї РФ, горить вже більше доби, шлейф від пожежі тягнеться на сотні кілометрів.

Про це повідомляють "Важные истории".

16 квітня підрозділи Deep-strike Сил спеціальних операцій уразили кілька обʼєктів на нафтовому терміналі в чорноморського порту Туапсе Краснодарського краю РФ.

В результаті атаки на Краснодарський край у Туапсе також загорілися резервуари Туапсинського нафтопереробного заводу. Завод і резервуари належать російській державній "Роснефти".

Дим від пожежі простягнувся на 147 кілометрів над акваторією Чорного моря, пише "Радіо Свобода" на основі аналізу супутникових знімків. Місцеві жителі писали про появу "плівки" на поверхні води.

Однак російська служба споживчого нагляду заявляє, що концентрація забруднюючих речовин, що потрапили в повітря через пожежу, не перевищує гігієнічні нормативи.

У соцмережах поширювали відео та фото пожежі та густого диму, який піднімається на НПЗ в російському Туапсе. Місцева влада заявляла про атаку безпілотників.