"Рішуча відповідь" ЄС "тіньовому флоту" юридично заслабка – медіа

Хоча Євросоюз прагне отримати більші повноваження для огляду танкерів "тіньового флоту", підготовлений проєкт декларації не може кардинально вплинути на транспортування російської нафти у обхід міжнародних санкцій.

Про це з посиланням на публікацію у профільному виданні Lloyd's List пише ЦТС.

Високий представник ЄС Кая Каллас повідомила, що міністри ЄС "обговорили більш рішучу відповідь, включаючи розширення повноважень для огляду суден "тіньового флоту".

І дипломати ЄС вже розпочали переговори з іншими організаціями щодо проекту декларації, яка посилює Міжнародний трибунал з морського права, зазначає сайт.

Ця декларація покликана дати державам-членам підстави для огляду суден тіньового флоту. Документ пропонує двосторонні угоди з державами прапора, які дозволили б державам-членам оглядати та інспектувати судна в межах Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права.

"Але навіть якщо ви піднялися на борт, вам все одно потрібна юридична підстава для подальших дій", стверджує Lloyd's List.

Немає законних підстав для будь-яких дій, зате існує ризик отримати звинувачення у перешкоджанні свободі судноплавства, а це небезпечний прецедент, навіть якщо це робиться з добрими намірами, запевнили експерти, з якими спілкувався Lloyd's List.

"Двосторонні угоди, якщо їх укласти з державами прапора, надали б державам-членам ЄС законний спосіб піднятися на борт судна, але досі незрозуміло, що саме ці держави-члени зможуть зробити після цього", – говориться у публікації.

Якщо така двостороння угода буде укладена, держава-член ЄС зможе діяти у разі виявлення недоліків, але не виключно на основі примусового виконання санкцій, якщо держава прапора також не є стороною санкцій.

Єдиною іншою причиною для дій інспектуючої держави-члена було б, якби було вчинено саботаж або його планувалося вчинити, що виявилося б під час огляду судна, говориться у статті.

Навіть якщо ЄС укладе угоди з прапорами, які є найпопулярнішими серед танкерів тіньового флоту, судна, що перебувають під санкціями, вже змінюють прапори "безпрецедентними темпами", зауважує видання.

"Тож навіть якщо угода була укладена з одним реєстром, мало що завадить зазначеному судну просто перейти під прапор — справжній чи ні — з країною, з якою ЄС не має угоди", – говориться у публікації.

А потенційна тактика затримання танкерів тіньового флоту може призвести до позовів з боку Росії до Міжнародного трибуналу з морського права у разі помилок, додає Lloyd's List.

Нагадаємо:

Вранці 23 жовтня Євросоюз остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії за письмовою процедурою. "Енергетичний" блок пакета санкцій передбачає заборону імпорту російського СПГ – через 6 місяців для короткострокових контрактів і з 1 січня 2027 року для довгострокових контрактів, що синхронізовано з планом Єврокомісії RePowerEU.

Також це посилення заборони співпраці з "двома нафтовими гігантами Росії" і санкції проти ще 117 танкерів "тіньового флоту", що збільшує загальну чисельність підсанкційних суден до 558.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз планує внести до санкційного списку три фірми, які видали фальшиві документи про прапор певної країни низці танкерів "тіньового флоту" РФ.

У рамках 19-го пакету санкцій ЄС було запропоновано покарати три фірми, які видали неправдиві документи про прапор щонайменш вісьмом танкерам "тіньового флоту", які вже під санкціями

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що, за українськими даними, Росія має у розпорядженні більш ніж 500 танкерів "тіньового флоту", які ходять під прапорами інших держав.