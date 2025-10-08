Грецьку владу непокоїть, що "тіньовий флот" втік з Лаконської затоки

Так званий "тіньовий флот" Росії перемістив перевантаження нафти з Лаконської затоки біля Греції до міжнародних вод. Грецьку владу непокоять потенційні розливи нафти у більш неспокійному відкритому морі.

Про це пише грецьке видання Thema.gr.

У відповідь на посилення режиму санкцій так званий "тіньовий флот" перемістився з Лаконської затоки біля Греції до міжнародних вод, де уникає контролю, перевантажуючи нафту з судна на судно, говориться у публікації.

Як пише видання, Греція військовими навчаннями "витіснила" так званий "тіньовий флот" з Лаконської затоки до "трикутнику" островів Хіос-Самофракія-Лемнос

"Перевалка здійснюється з судна на судно (STS), оскільки ЄС намагається контролювати контрабанду, з якої Путін фінансує війну", – говориться у публікації.

"У той час як дипломатичний та економічний тиск зростає, потоки російської нафти не припиняються. В Егейському морі з'явилися нові перевалочні "гавані", де нафта таємно перевантажується з танкера на танкер. "Оборот становить мільярди доларів", – констатує видання.

Thema.gr пише, що перевалка у міжнародних водах для "тіньового флоту" означає мінімізацію ризиків прямого втручання грецької влади та проведення військово-морських навчань. Там перевантажується близько мільйона барелів нафтопродуктів на місяць.

Це відбувається на тлі значної перебудови світового судноплавного сектору. 18-й пакет санкцій Європейського Союзу, який набуде чинності влітку 2025 року. А загалом обсяги перевалки STS зросли після того, як ЄС запровадив перші санкції проти Росії в лютому 2023 року. Трейдери шукали альтернативні маршрути для експорту.

"Коли ВМС Греції стали проводити військові навчання, перевалка перемістилася на північ: спочатку до Хіосу та Ікарії, потім біля Лесбосу, а згодом до інших середземноморських вузлів, таких як Мальта, Порт-Саїд (Єгипет), Аугуста (Італія) і Надор (Марокко)", – зазначає видання.

"Афіни ефективно заблокували російську активність у Лаконійській затоці військово-морськими навчаннями, змусивши так званий "тіньовий флот" шукати нові операційні зони далі на північ, перетворивши торгівлю енергоносіями на мільярди доларів у стратегічну гру на передислокацію", – стверджує Thema.

"Ми відстежуємо переміщення тіньового флоту, але поки вони відбуваються в міжнародних водах, наше втручання обмежене", – повідомив виданню один з грецьких урядовців.

Влада непокоїться, що до Егейського моря потрапить нафта, оскільки перевалка здійснюється у відкритому морі за поганих погодних умов, зазнає Thema.

На відміну від більш спокійних вод Лаконської затоки, Північно-Східне Егейське море є відкритим і складним. Через сильні вітри і шторми є серйозні ризики катастроф і шкоди навколишньому середовищу, говориться у публікації.

Зростання обсягів перевалки в Північному Егейському морі зачіпає питання безпеки, екології, судноплавства та геополітики. Греція забезпечує дотримання санкцій ЄС і водночас балансує між національною та регіональною безпекою.

"Це більше, ніж просто переміщення судноплавства. Це прорахована відповідь на посилення режиму санкцій і зростання геополітичної напруженості", – пише Thema.

Тож, ЄС має не лише забезпечувати дотримання санкцій, але й протистояти "екологічним і безпековим наслідкам мінливого енергетичного поля битви", резюмує видання.

Додамо, що журналісти з’ясували, що танкери "тіньового флоту" Росії скидають нафту в європейські води. За даними SourceMaterial, тільки протягом останнього року щонайменше п'ять російських танкерів, які обходять санкції, залишили сліди нафтових розливів біля берегів Європи.

Нагадаємо:

Рік тому повідомлялося, що ВМС Греції на чотири місяці продовжили серію військово-морських навчань у Лаконійській затоці, збільшивши їх до десяти місяців.

Греція рекомендувала судам у зв'язку з військовими навчаннями біля Лаконської затоки і навіть далі уникати цього району. Між тим. води біля південного узбережжя Греції та Лаконської затоки останнім часом стали перевалки російської нафти з танкеру на танкер.

Європейський Союз готує правові підстави для зупинки танкерів так званого "тіньового флоту" Росії у Балтійському морі. І у новому, 19-му пакеті санкцій планує додати ще 120 нафтотанкерів із "тіньового флоту", збільшивши його "чорний список" до 568 суден.

У липні Росія експортувала морем 25,3 млн тонн нафти і нафтопродуктів, і більше половини цього обсягу (55%) транспортували танкери G7+, що на 2% менше порівняно з червнем.

У серпні за даними Моніторингової групи "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень", танкери, що перебувають під санкціями ЄС, США, Великої Британії, перевезли 43,6% морської нафти РФ.

The New York Times пише, що Росія зуміла обійти західні санкції, створивши "тіньовий флот" нафтових танкерів. Близько 17% від усіх діючих суден такого класу використовується для перевезення російської нафти.