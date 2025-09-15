Підозріле російське судно змусило кораблі НАТО провести спецоперацію

Підозріле російське риболовне судно стало причиною спецоперації НАТО в протоці Ересунн біля берегів Швеції.

Про це з посиланням на Postimees пише Ghall.com.ua.

Зазначається, що у операції брала участь берегова охорона Швеції, а також кораблі Данії та Британії.

У суботу у судна "Механік Степанов", що перебувало в територіальних водах Швеції, виникли проблеми з двигуном, і воно почало дрейфувати в бік Данії. Водночас на борту, як повідомляється, сталося відключення електроенергії, говориться у повідомленні.

При чому "Механік Степанов" — це зовсім нове риболовне судно довжиною 50 метрів, побудоване в 2025 році.

Як говориться у повідомленні, ВМС Данії підтвердили телеканалу TV2, що поряд з російським судном знаходилися військові кораблі Данії та Британії, але відмовились давати додаткові коментарі стосовно самої операції.

Судно, що стояло на якорі з суботи, у неділю продовжило шлях на північ. Відомо, що "Механік Степанов" вийшов із Санкт-Петербурга і прямує в порт Малокурильське.

У шведських водах, дотримуючись аналогічної швидкості, за ним вирущив корабель берегової охорони Швеції.

Є інформація, що російське судно запитувало дозвіл на вхід до шведського порту, але отримало відмову.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що німецькі спеціальні сили обшукали вантажне судно в Кільському шлюзі: раніше з нього був запущений розвідувальний дрон.

До того, як судно прибуло до гавані Кіля, безпілотник, з нього, пролетів над військовим кораблем, щоб вести спостереження та зробити фотографії, писало видання Der Spiegel.

Німецька поліція не заарештувала судно "Scanlark", екіпаж якого підозрює у шпигуванні. Проте, навігаційні системи були вилучені, тож судно визнали непридатним до плавання і воно залишиться в Німеччині до встановлення нового та завершення перевірок безпеки.

Раніше The New York Times з посиланням на джерела повідомило, що Росія або її представники запускають безпілотні літаки-розвідники над маршрутами, які США та їхні союзники використовують для перевезення військових вантажів через східну частину Німеччини.

Перед цим повідомляли, що у період з січня по березень цього року над важливими об'єктами в Німеччині було зафіксовано 536 безпілотників.

Найбільший порт Європи, Роттердам, готується до потенційного конфлікту з Росією, резервуючи місця для суден з військовими вантажами і плануючи, куди перенаправляти вантажі, якщо почнеться війна.

Тим часом Данія почала використовувати на Балтійському морі морські дрони, які на тлі зростаючої загрози гібридних атак з боку Росії, допоможуть захистити підводну інфраструктуру та спостерігати за судами.