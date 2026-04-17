Трамп ще на рік продовжив указ Байдена про заборону російським суднам швартуватись у США

Трамп ще на рік продовжив заборону російським суднам заходити у порти США

Президент США Дональд Трамп Продовження дії надзвичайного стану та надзвичайних повноважень щодо регулювання стоянки та пересування суден, пов'язаних з Росією, у портах Сполучених Штатів ще на рік.

Про це йдеться в указі Трампа.

Вперше указ був опублікований 21 квітня 2022 року у відповідь на російське вторгнення в Україну.

Ним президент США забороняв стоянку у американських портах суднам повʼязаним з РФ. Стоянка заборонена для кораблів із російським прапором та реєстрацією; суднам, що належать уряду, громадянам, компаніям або жителям РФ; що експлуатуються РФ, за винятком:

суден, що перевозять необхідні США ядерні матеріали;

надзвичайної ситуації на кораблі;

"Політика та дії уряду РФ продовжують становити національну надзвичайну ситуацію через порушення або загрозу порушення міжнародних відносин Сполучених Штатів. Тому… я продовжую ще на 1 рік надзвичайний стан щодо РФ", – йдеться в указі Трампа.

За даними LSEG, опублікованими в середу, партія скрапленого природного газу з російського заводу "Портовая" на Балтійському морі, що перебуває під санкціями США, прямує до Індії.