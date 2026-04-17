Трамп ще на рік продовжив указ Байдена про заборону російським суднам швартуватись у США
Президент США Дональд Трамп Продовження дії надзвичайного стану та надзвичайних повноважень щодо регулювання стоянки та пересування суден, пов'язаних з Росією, у портах Сполучених Штатів ще на рік.
Про це йдеться в указі Трампа.
Вперше указ був опублікований 21 квітня 2022 року у відповідь на російське вторгнення в Україну.
Ним президент США забороняв стоянку у американських портах суднам повʼязаним з РФ. Стоянка заборонена для кораблів із російським прапором та реєстрацією; суднам, що належать уряду, громадянам, компаніям або жителям РФ; що експлуатуються РФ, за винятком:
- суден, що перевозять необхідні США ядерні матеріали;
- надзвичайної ситуації на кораблі;
"Політика та дії уряду РФ продовжують становити національну надзвичайну ситуацію через порушення або загрозу порушення міжнародних відносин Сполучених Штатів. Тому… я продовжую ще на 1 рік надзвичайний стан щодо РФ", – йдеться в указі Трампа.
