Британці розповіли, як захищають свою підводну інфраструктуру від РФ

У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що здатні запобігти атакам російських підводних човнів на кабелі та трубопроводи і виявляють російську активність у своїх водах.

Про це пише Reuters.

Міністр оборони Великобританії Джон Хілі розповів, що країна розгорнула свої збройні сили, щоб запобігти можливим атакам на кабелі та трубопроводи, коли російські підводні човни знаходилися у британских водах.

Хілі уточнив, що ідеться про ситуацію, яка мала місце цієї зими. За словами міністра, британські сили та союзники, включаючи Норвегію, відстежували та стримували діяльність російського флоту.

Він пояснив, що робить цю операцію публічною, "щоб президент Володимир Путін знав, що їх було виявлено".

Він зазначив, що нарахі підводні човни вже залишили британські води і попрямували на північ, і жодних ознак пошкодження підводної інфраструктури немає.

"Я кажу: 'Ми вас бачимо. Ми бачимо вашу активність над нашими кабелями та трубопроводами, і ви повинні знати, що будь-яка спроба їх пошкодити матиме серйозні наслідки", – попередив Хілі.

Він наголосив, що пересування російських човнів не були таємними, як планував президент Путін, спроба таємної операції була викрита.

За словами Хілі сказав, що російська операція включала підводний човен класу "Акула" і два спеціалізовані підводні човни з російського Головного управління глибоководних досліджень.

Як повідомлялося, збройні сили та правоохоронці Великої Британії тепер зможуть перехоплювати судна, які потрапили під санкції Британії і проходять транзитом через британські води.

РФ стверджує, що має право захищатися від "піратства" на тлі повідомлень про те, що російський фрегат супроводжував танкери, на які Британія наклала санкції.

Світові ЗМІ звертали увагу на недостатню протидію Європи російській загрозі. У січні агентство BBC зазначало, що хоча уряд Британії пообіцяв рішучі заходи проти суден "тіньового флоту", вісім підсанкційних танкерів рухаються через Ла-Манш.

Раніше Financial Times ідентифікувала 48 компаній, які спільно працювали над маскуванням походження російської нафти, зокрема тієї, яку експортує "Роснефть".

22 січня Франція за підтримки Британії затримала танкер Grinch минулого тижня неподалік берегів Іспанії – після перевірки документів, які підтвердили підозри щодо фальшивого прапора судна. Танкер належить до "тіньового флоту" Росії та перебуває під санкціями ЄС та Британії.

Раніше повідомлялося, що Росія планує надавати мобільні вогневі групи або конвої з військових кораблів торговим суднам, щоб захистити їх від держав Заходу.