Підписані акти робіт без перевірки: на Миколаївщині судять голову ОТГ

Голову Коблівської сільської ради (Миколаївщина) Володимира Панича судять через контракт на понад півмільйона гривень, укладений за кошти громади.

Про це пише Центр публічних розслідувань.

"Автомобіль преміумкласу під арештом, а навколо бюджетного договору — питання про роботи, які могли залишитися лише на папері. Голову Коблівської сільської ради судять через контракт на понад пів мільйона гривень, укладений за кошти громади", – зазначає ЦПР з посиланням на ухвалу Березанського районного суду.

За версією слідства, голова Коблівської сільської ради неналежно виконував свої обов'язки під час контролю за використанням бюджетних коштів та підписав документи щодо робіт, які фактично могли не бути виконані.

У центрі справи — договір, укладений у березні 2023 року між Коблівською сільською радою та державним підприємством "Національні інфраструктури і проекти".

Контракт передбачав проведення досліджень, аналізів і науково-проєктних робіт, пов'язаних із використанням водних і земельних ресурсів громади. Початкова сума договору перевищувала 635 тисяч гривень, пізніше її скоригували до 634 464 гривень.

Слідчі стверджують, що у 2023 році сільський голова підписав акти приймання робіт, не перевіривши їхній реальний обсяг та якість.

У документації йшлося про проведення досліджень, відбір проб води, підготовку технічних рішень та фінального звіту. Водночас правоохоронці вважають, що частина цих робіт була виконана неналежно або не виконувалася зовсім.

Саме ці акти, за даними обвинувачення, стали підставою для перерахування бюджетних коштів підряднику.

Окремо слідство вказує, що підготовлена документація не відповідала державним будівельним нормам і вимогам до оформлення проєктних матеріалів. Загальний розмір збитків, які, за оцінкою правоохоронців, зазнала громада, становить 634 464 гривні.

Матеріали справи прокурори передали до суду ще у квітні 2026 року. Пізніше прокуратура подала також цивільний позов в інтересах держави та Коблівської сільської ради про відшкодування збитків.

Для забезпечення можливого стягнення прокуратура просила накласти арешт одразу на кілька об'єктів майна обвинуваченого: квартиру, гараж, дві земельні ділянки та автомобіль Toyota Land Cruiser Prado 2008 року випуску.

На думку сторони обвинувачення, це мало запобігти відчуженню активів до завершення судового процесу.

Під час розгляду суд підтвердив, що посадовець є власником зазначеного майна, однак звернув увагу на принцип співмірності арешту із сумою заявлених збитків.

У матеріалах провадження були дані про орієнтовну ринкову вартість автомобіля Toyota Land Cruiser Prado — від приблизно 724 до 786 тисяч гривень. Суд дійшов висновку, що ця вартість є співмірною із цивільним позовом на понад 634 тисячі гривень.

Натомість щодо квартири, гаража та земельних ділянок прокуратура не надала переконливих даних про їхню ринкову вартість.

У результаті суд постановив частково задовольнити клопотання: арешт наклали лише на автомобіль посадовця. Йому заборонили продавати, дарувати, переоформлювати чи іншим способом відчужувати транспортний засіб до окремого рішення суду.

В іншій частині вимог прокуратурі відмовили.

