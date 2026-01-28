Посадовців КМДА та комунальників викрили на розтраті 4,5 мільйонів гривень на ремонті вулиці

Посадовцям Київської міської державної адміністрації повідомлено про підозру у розтраті бюджетних грошей під час виконання вуличного ремонту.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури та Подільської окружної прокуратури міста Києва чинним та колишній посадовцям КМДА повідомлено про підозру у розтраті бюджетних грошей, вчиненій у складі організованої групи", – говориться у повідомленні.

Встановлено, що до виконання ремонту вул. Кирилівської, що у Подільському районі Києва, згідно з документами, залучались працівники комунальних підприємств з інших районів, яким одночасно нараховували заробітну плату за основним місцем роботи (де вони фактично були відсутні), та у за роботу у Подільському районі.

Попри це, з травня до листопада 2024 року відповідним працівникам нарахували та сплатили понад 3,1 млн грн заробітної плати. Керівники КП підписували та затверджували такі табелі, підтверджуючи недостовірні відомості та надаючи їм офіційного статусу.

Крім того, встановлено завищення обсягів використаного асфальтобетону на 276 тонн, а також його якість була нижча. Тут сума збитків становить майже 1,4 млн гривень.

Підозри у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та у службовому підробленні вчиненому організованою групою вручено колишньому директору департаменту транспортної інфраструктури КМДА та начальнику одного з управлінь цього департаменту.

Також про підозри повідомили в.о. начальника та головному інженеру щляхово-експлуатаційного управління Подільського району.

Досудове розслідування проводять слідчі Подільського управління поліції головного управління Національної поліції у м. Києві за оперативного супроводу департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Нагадаємо:

