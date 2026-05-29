Суд скасував арешт Будинку профспілок на Майдані Незалежності

Печерський районний суд міста Києва скасував арешт і передачу в управління АРМА Будинку профспілок на Майдані Незалежності, 2 у Києві – відповідну ухвалу слідчий суддя виніс 13 травня 2026 року.

Інформація про це міститься у Реєстрі судових рішень.

Нерухомість було арештовано ще 3 червня 2025 року в рамках кримінального провадження, яке Головне слідче управління Державного бюро розслідувань веде з серпня 2019 року.

Разом із Будинком профспілок під арешт тоді потрапила й інша будівля федерації — МЦКМ на Алеї Героїв Небесної Сотні, 1. Обидва об'єкти також були передані в управління Національному агентству з питань виявлення та управління активами (АРМА).

Адвокат федерації наполягав, що арешт було накладено безпідставно та непропорційно, а сторона обвинувачення так і не довела реальної потреби у збереженні обмежень.

Додатковим аргументом стало те, що федерація весь цей час продовжувала нести витрати на утримання арештованого майна, що, на думку захисту, свідчить про добросовісність власника.

Слідчий суддя погодився з цією позицією в частині права користування: прокуратура не надала суду належних доказів, які б виправдовували подальше обмеження.

Водночас заборону на відчуження та розпорядження майном суд залишив у силі — адвокат не довів, що цей захід є необґрунтованим або що потреба в ньому відпала.

Окремо суд скасував і передачу будівлі в управління АРМА, оскільки цей захід є похідним від арешту: якщо арешт у частині користування скасовано, підстав для перебування майна в агентстві також немає.

Відповідно до закону про АРМА, після набрання ухвалою законної сили агентство зобов'язане повернути об'єкт законному власнику протягом десяти робочих днів.

Нагадаємо:

Раніше прокуратура звернулася з позовом до суду з вимогою повернути державі пам'ятку національного значення – будівлю Міжнародного центру культури та мистецтв (колишній Жовтневий палац) у центрі Києва.

Раніше повідомлялося, що консорціум "КАМпарітет", який став управителем Будинку профспілок у Києві та інших активів, не сплатив державі жодних відсотків від прибутку.

"Наразі фірма не платила державі жодних відсотків від прибутку — лише гарантійні платежі. Хоча, до прикладу, у Києві, де "КАМпарітет" взяв в управління приміщення, працює магазин "Світ матраців". Тобто, ймовірно прибуток від діяльності об'єктів управління таки є", – стверджує голова комітету ВР з питань антикорупційної діяльності Анастасія Радіна.

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів уклало договір управління щодо Будинку профспілок, розташованого за адресою Майдан Незалежності, 2, з консорціумом "Управляюча компанія "КАМпарітет".

АРМА передало консорціуму "Управляюча компанія КАМпарітет" арештоване майно компанії "Українська ягода". Повідомлялося, що доходи від експлуатації майна, включно з щомісячним гарантованим платежем, надходитимуть до держбюджету.

Також повідомлялося, що УК "КАМпарітет" зареєстрований в Києві в травні 2024 року. Основний вид діяльності компанії – управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту.

Директоркою є Ліана Пінькевич, а засновниками три компанії – "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ ЄВРО-СЕРВІС", "ПАРКІНГ КОМФОРТ" та "БЕРРІ ХАБ ПЛЮС". Бенефіціарами "УК "КАМпарітет" є Юрій Тарасенко та Вадим Петрекуци.