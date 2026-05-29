Мільйон доларів за безперешкодне постачання дронів: в прикордонній службі викрили змову

НАБУ та САП викрили прикордонника, який вимагав мільйон доларів від переможця тендеру на виробництво безпілотників для підрозділів ДПСУ, при чому посадовець був у змові з власником компанії-конкурента.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро, а також Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру посадовцю Державної прикордонної служби України та власнику приватної компанії з виробництва безпілотників – їх викрито на вимаганні мільйона доларів США.

"Посадовець Адміністрації ДПСУ домовився про проведення процедур публічних закупівель безпілотних літальних апаратів підрозділами ДПСУ. Він визначив умови проведення закупівель з метою забезпечення перемоги підконтрольного його пособнику товариства", – говориться у повідомленні.

У межах досудового розслідування встановлено, що попри плани спільників до участі в тендері долучилось ще одне підприємство, керівник якого запропонував більш вигідну пропозицію – поставити 270 безпілотних авіаційних комплексів за 825 млн грн.

"Дізнавшись про це, підприємець звернувся до нього з проханням не знижувати ціни на згадані технічні засоби, оскільки вже є домовленості про перемогу саме його товариства", – розповіли слідчі.

Однак новий учасник все ж надав оновлену пропозицію, згідно з якою загальна вартість знизилась до 760 млн грн. У підсумку саме новий учасник і здобув перемогу.

Оскільки плани на одержання прибутків від підконтрольного товариства були зірвані, особи вирішили отримати вигоду від переможця тендеру. Так, підприємець почав переконувати його в необхідності надати хабар за безпроблемне укладення та виконання майбутнього договору.

"Він навіть організував телефонну розмову з представником ДПСУ, щоб остаточно запевнити його в тому, що всі вимоги висуваються за погодженням з адміністрацією відомства", – говориться у повідомленні.

Розмір неправомірної вигоди складав 1 млн доларів США (5-10 % від загальної суми майбутнього договору). Ці кошти особи планували розділити між собою та посадовцями ДПСУ.

Посадовцю ДПСУ та власнику компанії повідомили про підозру, слідство триває.

Держприкордонслужба заявила, що співпрацює зі слідством, аби з'ясувати обставини зі створення протиправних передумов під час закупівлі БпЛА

Співробітники НАБУ у Києві провели обшуки в кількох підрозділах ДПСУ. Вони пов'язані з закупівлею безпілотних авіаційних комплексів в минулому році.

"Попередньо, за даними слідства, військовослужбовець відомства підозрюється за фактом створення умов для отримання неправомірної вигоди під час закупівлі.

Відмітимо, що сама процедура закупівлі була проведена законно, переможцем визнано фірму з найнижчою ціновою пропозицією, а затриманий військовослужбовець не мав можливості впливати на проведення тендеру", – запевняють у ДПСУ.

"ДПСУ сама зацікавлена в об'єктивному розслідуванні всіх обставин, аби встановити ступінь причетності військового", – говориться у повідомленні.

"Покривати будь-які протиправні дії ніхто не буде", – запевнили у відомстві.

