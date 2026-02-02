Закупка неякісних антипаркувальних стовпчиків – у Києві судитимуть посадовця

Київська міська прокуратура скеровано до суду обвинувальний акт відносно начальника шляхово-експлуатаційного управління, який завдав бюжету міста збитки на 1,4 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Прокурорами Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт відносно начальника КП "ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району" за обвинуваченням у службовій недбалості", – говориться у повідомленні.

Під час закупівлі стовпчиків, які забезпечують безпеку пішоходів поруч з проїжджою частиною та обмежують можливість водіїв паркуватися на тротуарах, такі стовпчики придбали меншої висоти, ніж передбачено умовами закупівлі, та гіршої якості. Тобто вони не відповідали вимогам ДСТУ.

Внаслідок цього бюджету столиці завдано збитки на майже 1,4 млн гривень.

Раніше посадовцю повідомили про підозру, наразі ж до суду для розгляду по суті скеровано обвинувальний акт.

Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

"Крім того, прокурором скеровано до суду цивільний позов з метою стягненя з обвинуваченого суми завданих кримінальним правоворушенням збитків", – інформує прокуратура.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими слідчого управління Головного управління Націоналньої поліції у м. Києві за оперативного супроводу УСР м. Києва ДСР Нацполіції України.

Нагадаємо:

Посадовцям Київської міської державної адміністрації повідомлено про підозру у розтраті бюджетних грошей під час виконання вуличного ремонту.

Прокуратура міста Києва повідомила про підозру групі осіб, серед яких чиновник Київської міської державної адміністрації, щодо незаконної приватизації 575 квадратних метрів комунальних приміщень.

Прокуратура повідомила про підозру двом посадовцям "Київзеленбуду" та директору приватного підприємства щодо заволодіння бюджетними грошима під час реконструкції парку відпочинку в урочищі "Наталка".

Прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно начальника одного з управлінь Голосіївської РДА, який завдав столичному бюджету майже мільйон гривень збитків.