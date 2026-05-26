Інженеру "Укренерго", який "підіграв" підряднику, вручили підозру

Інженеру ПрАТ "НЕК "Укренерго" повідомлено про підозру у службовій недбалості: він підписав акт приймання виконаних робіт підрядником і "не помітив", що той використав матеріали нижчого класу на будівництві огорожі навколо енергооб'єкту.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Про підозру у службовій недбалості повідомили провідному інженеру групи технічного нагляду за будівництвом, який працює в одному з підрозділів"Укренерго", за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва.

Приватне підприємство протягом 2024 року за договором підряду зводило бетонну огорожу навколо одного з енергетичних об'єктів.

Інженер мав здійснювати технічний нагляд за будівництвом, однак не перевірив відповідність фактично виконаних робіт і використаних матеріалів вимогам проєктно-кошторисної документації та підписав акт приймання виконаних будівельних робіт на об'єкті "Укренерго".

"Водночас встановлено, що підрядник вніс у документи недостовірні дані щодо використаного на будівництві бетону, використавши суміш нижчого класу. Внаслідок цього ПрАТ "НЕК "Укренерго" спричинено майнову шкоду на суму у майже 600 тис. грн", – говориться у повідомленні.

Дії інженера, що мав здійснювати технічний нагляд, кваліфіковано як службова недбалість.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Також буде надано правову оцінку і діям підрядника, що виконував роботи, пообіцяла прокуратура.

Досудове розслідування проводять слідчі СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві за оперативного супроводу співробітниками ДЗНД СБУ.

