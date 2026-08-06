Підпільне виробництво сигарет у Кривому Розі: судитимуть 13 учасників групи

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо осіб, які підпільно виробляли у Кривому Розі контрафактні цигарки і алкоголь.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, а також Департамент Стратегічних Розслідувань Нацполіції.

Прокурори Дніпропетровської області скерували до суду обвинувальний акт стосовно 13 учасників організованої групи, які, за даними слідства, налагодили у Кривому Розі підпільне виробництво та збут контрафактних цигарок і алкоголю.

Слідством встановлено, що організатором схеми був 36-річний місцевий житель, який координував дії спільників. Четверо учасників безпосередньо виготовляли сигарети, інші відповідали за постачання сировини, логістику, зберігання продукції, ведення "чорної бухгалтерії" та адміністрування підпільних цехів.

Для незаконного виробництва обвинувачені використовували спеціально облаштовані приміщення у Кривому Розі, постійно змінюючи їх місце розташування для конспірації. Гаражні бокси слугували складами.

Готову продукцію збували через підконтрольні магазини на території Дніпропетровської області. Марки акцизного податку на товарах були підробленими або взагалі відсутні.

Усім 13 учасникам раніше було повідомлено про підозру. Під час обшуків вилучено контрафактну продукцію та майно загальною вартістю понад 50 млн грн.

Зокрема, вилучили близько 340 тис. пачок сигарет, 25 мішків тютюну, понад 600 тис. сигаретних гільз, чотири пристрої для виготовлення сигарет, майже 2 тис. ємностей із рідинами для електронних сигарет, 5 тис. літрів рідини, схожої на алкоголь.

А також – мобільні телефони, комп'ютерну техніку, п'ять транспортних засобів, чорнові записи та грошові кошти у різних валютах на суму понад 6,2 млн грн.

Обвинувальний акт скеровано до суду за фактами використання підроблених марок акцизного податку, незаконного обігу підакцизних товарів, вчинених організованою групою, а також легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, організатором схеми.

Нагадаємо:

Раніше Бюро економічної безпеки заявило про ліквідацію підпільних тютюнових фабрик у Львівській та Харківській областях загальною потужністю понад 130 тисяч пачок сигарет на добу.

Бюро економічної безпеки викрило у Києві масштабний канал збуту контрафактних електронних сигарет та нікотиновмісної продукції: із незаконного обігу вилучили понад 46 тисяч одиниць підакцизних товарів орієнтовною вартістю близько 12,3 млн грн.

У Полтаві детективи територіального управління БЕБ викрили масштабну схему збуту підакцизної продукції: 14 точок продажу продавали нелегальні електронні сигарети та рідини сумнівного походження – без акцизних марок, ліцензій і фіскальних чеків.

Раніше повідомлялося, що у рамках спецоперації Бюро економічної безпеки припинило діяльність організованої групи, яка налагодила повний цикл незаконного виробництва та продажу вейпів.