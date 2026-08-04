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Тепер кожен телефон "називатиме" себе на кордоні – Цивінський

Андрій Муравський — 4 серпня, 15:44
Тепер кожен телефон називатиме себе на кордоні – Цивінський
Телеграм Олександра Цивінського

Державний бюджет України отримуватиме додатково п'ять мільярдів гривень на рік завдяки обов'язковому зазначенню IMEI мобільних телефонів у митних деклараціях під час імпорту.

Про це пише у Телеграм директор Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський.

Йдеться про обов'язкове зазначення IMEI мобільних телефонів у митних деклараціях під час імпорту.

За його словами, це кінець анонімності для контрабанди.

"Це ініціатива БЕБ, яку ми спільно з Мінфіном та Держмитслужбою попередньо обговорили з представниками найбільших легальних мереж з продажу електроніки. Позиції щодо окремих деталей були різними, але всі погоджувалися в головному: контрабанда не повинна мати переваг над бізнесом, який працює чесно", – говориться у дописі.

Цивінський зазначив, що Міністерство фінансів уже підписало відповідний наказ, а Міністерство юстиції провело його державну реєстрацію.

"У кожного телефона є свій IMEI – унікальний номер, як відбиток пальця. Дотепер на митниці його ніхто не питав. Тому "сірий" імпорт почувався так вільно: партія апаратів "нізвідки", без сліду, без імені", – пояснив голова БЕБ.

"Тепер кожен телефон називатиме себе ще на кордоні. А те, що має ім'я, вже неможливо провезти непомітно. Для тих, хто роками заробляв на "сірому" імпорті та контрабанді електроніки, – це кінець звичних схем", – написав він у Телеграм.

Наступний крок – IMEI у фіскальних чеках. БЕБ спільно з Мінфіном та ДПС напрацьовує відповідний алгоритм реалізації.

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Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки вилучило на кордоні у Львівській області 829 одиниць контрабандної електронної техніки на понад 35 мільйонів гривень.

Митники на пункті пропуску "Шегині" виявили партію контрабандних iPhone на суму 1,5 млн грн.

БЕБ контрабанда iPhone

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Тепер кожен телефон "називатиме" себе на кордоні – Цивінський
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