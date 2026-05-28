У Києві викрили масштабний канал збуту електронних сигарет

Бюро економічної безпеки викрило у Києві масштабний канал збуту контрафактних електронних сигарет та нікотиновмісної продукції: із незаконного обігу вилучили понад 46 тисяч одиниць підакцизних товарів орієнтовною вартістю близько 12,3 млн грн.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Слідством встановлено діяльність групи осіб, які організували незаконне зберігання та збут фальсифікованих електронних сигарет і рідин для них.

Під час досудового розслідування у Києві проведено обшуки та припинено діяльність 27 точок незаконного продажу підакцизної продукції.

Серед вилученого: понад 30 тисяч рідин для електронних сигарет, електронні сигарети, POD-системи, картриджі, нікотиновмісні рідини, тютюн для кальяну та снюс.

"Наразі призначено низку судових експертиз. Триває встановлення повного кола осіб, причетних до незаконної діяльності", – говориться у повідомленні.

