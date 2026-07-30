БЕБ припинило незаконне виробництво пального за власним "рецептом"

Бюро економічної безпеки України викрило групу осіб, яка організувала незаконне виробництво та збут фальсифікованого пального у Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.

"Слідством встановлено, що протягом 2026 року фігуранти виготовляли пальне за допомогою спеціального обладнання, змішуючи компоненти невідомого походження. Отримана паливна суміш не відповідала вимогам державних стандартів якості та реалізовувалася через підконтрольні автозаправні станції", – говориться у повідомленні.

У межах кримінального провадження детективи БЕБ провели санкціоновані обшуки у місцях виробництва, зберігання та реалізації незаконно виготовленого пального.

За результатами обшуків вилучено 233 тис. літрів рідини з різким запахом, схожим на бензин, 25 тонн стабільного газового конденсату, 24 тонни багатофункціонального розріджувача, мобільні телефони, бухгалтерську документацію, чорнові записи та інші речові докази.

Загальна вартість вилученого майна становить близько 50 млн грн, зазначено у повідомленні.

Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності. Досудове розслідування триває.

Оперативне супроводження здійснювали працівники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України за сприяння Державної податкової служби України. Процесуальне керівництво - прокурори Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо:

На Дніпропетровщині викрито організовану групу, яка налагодила повний цикл незаконного виробництва та реалізації пального: вилучено майна на 20 мільйонів гривень.

Раніше правоохоронці припинили діяльність організованої групи, яка виготовляла та збувала фальсифіковане пальне на Київщині: близько 200 мільйонів гривень легалізовували через підконтрольні підприємства.

Раніше у Державній податковій службі заявили, що фіксують позитивні зміни на паливному ринку України: податкова віддача зростає, а рівень прозорості роботи учасників ринку поступово підвищується.

Торік Державна податкова служба в межах боротьби з тіньовим ринком пального застосувала понад 463 млн грн штрафів і припинила дію майже 900 ліцензій.

Бюро економічної безпеки в березні викрило та припинило діяльність 10 нелегальних автозаправних станцій одразу у трьох регіонах України.