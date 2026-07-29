БЕБ викрило "добривні оборудки": держава недоотримала 11,5 мільйона гривень

Детективи БЕБ завершили досудове розслідування щодо директора підприємства з виробництва міндобрив на Полтавщині: газовий конденсат був лише "на папері", а держава через фіктивні закупівлі недорахувалася 11,5 мільйона гривень податків.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Детективи територіального управління БЕБ у Полтавській області завершили досудове розслідування щодо директора підприємства з виробництва мінеральних добрив.

За даними слідства, протягом семи місяців 2025 року підприємство документально оформляло нібито закупівлю газового конденсату у 18 суб'єктів господарювання. Насправді ж жодних поставок не було.

"Такі "паперові" операції дозволили товариству штучно сформувати податковий кредит і значно зменшити суму податків, які мали надійти до державного бюджету. Загальна сума збитків – майже 11,5 млн грн", – говориться у повідомленні.

Директору підприємства інкримінують умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та службове підроблення документів.

Для забезпечення відшкодування збитків на майно обвинуваченого накладено арешт. Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що детективи БЕБ завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо злочинців, які налагодили масштабне виробництво та збут контрафактних агрохімікатів.

На Вінниччині Бюро економічної безпеки викрило масштабну схему ухилення від податків підприємством-виробником побутової хімії – до бюджету та державних соціальних фондів не надійшло понад 61 млн грн.