На Дніпропетровщині викрили конвертцентр із 20 підконтрольними фірмами

Правоохоронці викрили на Дніпропетровщинімасштабну схему розкрадання бюджетних коштів: підконтрольні підприємства перемагали у тендерах на відновлення житла, реконструкцію мереж водопостачання, кошти у готівку виводилися через конвертаційний центр.

Про це повідомляє Нацполіція.

За даними слідства мешканець Дніпра організував схему привласнення бюджетних коштів через мережу підконтрольних підприємств із будівельними та дозвільними ліцензіями.

"Вони перемагали у тендерах на відновлення житла, реконструкцію мереж водопостачання, будівництво укриттів та інших об'єктів, але фактично використовувалися для оформлення фінансових операцій і виведення коштів у готівку через "конвертаційний центр", – розповіли у поліції.

До актів виконаних робіт вносили неправдиві відомості щодо обсягів і вартості робіт та матеріалів, що дозволяло заволодівати бюджетними коштами.

Лише під час реконструкції мереж водопостачання у Дніпрі фігуранти привласнили майже мільйон гривень, а під час відновлення пошкодженого обстрілом будинку в Харкові — ще майже 2,8 млн грн.

Організатор отримував 15 % від суми коштів, які проходили через підконтрольні підприємства, повідомляє поліція.

Під час майже ста обшуків правоохоронці вилучили 2,8 млн грн у гривневому еквіваленті, комп'ютерну техніку, телефони, жорсткі диски, печатки, документацію, транспорт та чорнові записи. Організатору та трьом його спільникам повідомлено про підозру.

Нагадаємо:

Податківці виявили ознаки масштабної схеми виведення коштів за кордон через мережу ризикових суб'єктів господарювання: понад 2,3 тисячі компаній, які здійснили зовнішньоекономічні операції на понад 198 млрд грн і після цього фактично зникли.

Бюро економічної безпеки провело масштабну спецоперацію з ліквідації конвертаційного центру, у якому було задіяно понад 500 підконтрольних компаній і ФОПів.

В Україні викрито та припинено діяльність злочинної організації, яка створила так званий "конвертаційний центр" для сприяння підприємствам у легалізації коштів та ухиленні від сплати податків.

Раніше правоохоронці викрили конвертаційний центр, через який відмили 578 млн грн з оборонних контрактів.