На Буковині викрили контрабанду: 105 тисяч пачок сигарет везли у автоцистерні

На кордоні в Чернівецькій області викрили спробу незаконно вивезти з України 105 тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, а також Офіс генерального прокурора.

Спробу незаконно вивезти з України 105 тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку викрили на українсько-молдовському кордоні. Тютюнові вироби були заховані у спеціально обладнаному сховку всередині газової автоцистерни.

Як розповіли слідчі, 25 липня до пункту пропуску "Мамалига - Крива" прибув вантажний автомобіль MAN із цистерною. Водій повідомив, що вона порожня, та прямує транзитом через Молдову до пункту пропуску "Мирне - Табаки" Одеської митниці.

Під час зважування митники встановили, що транспортний засіб майже на тонну важчий, ніж зазначено в документах. Після додаткової перевірки за допомогою сканера в цистерні виявили приховану конструкцію.

Правоохоронці демонтували передній люк і знайшли 280 коробів із сигаретами без акцизних марок — загалом 105 тисяч пачок вартістю понад 4,4 млн грн.

За процесуального керівництва прокурорів Чернівецької обласної прокуратури 53-річному водію логістичної компанії повідомлено про підозру у контрабанді підакцизних товарів у великому розмірі.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 300 тис. грн застави. На вантажівку, автоцистерну та вилучені тютюнові вироби накладено арешт.

Санкція статті передбачає до 11 років позбавлення волі або штраф, повідомляє прокуратура.

Нагадаємо:

Раніше на Одещині було викрито морський канал контрабанди сигарет з території так званої Абхазії, а також виявили зброю та вибухівку.

Колишньому директору одного з підприємств тютюнової галузі повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах: бюджет недоотримав понад 2,3 млрд грн акцизу.