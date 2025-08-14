Проверки деклараций: депутат доплатил 612 тысяч гривен НДФЛ, жена таможенника - 309 тысяч

Жене чиновника Государственной таможенной службы из Хмельницкой области пришлось доплатить 309 тыс. грн налога после полной проверки декларации мужа Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции.

Об этом сообщает НАПК.

Во время проведения полной проверки декларации агентство установило поступление на банковские счета жены чиновника средств от почти 800 человек на более 1,4 млн грн, но задекларировано было лишь 112 тыс. грн дохода от занятия ею предпринимательской деятельностью.

"На запрос НАПК она объяснила, что доходы в течение отчетного периода получала как физическое лицо-предприниматель в размере 112 тыс. грн, которые указаны в налоговой отчетности. Такие объяснения, указывали на то, что жена декларанта могла скрыть другие суммы доходов от налогообложения", - говорится в сообщении.

НАПК проинформировало Государственную налоговую службу, и ГНС подтвердила, что жена декларанта нарушила требования налогового законодательства как физическое лицо-предприниматель (ФЛП). Она скрыла от налогообложения доходы, в том числе от занятия предпринимательской деятельностью, и не уплатила соответствующие платежи в бюджет.

ГНС определила денежные обязательства жены декларанта на более 309 тыс. грн (более 274 тыс. грн по основным платежам и более 35,7 тыс. штрафных санкций). То есть, размер доначислений почти втрое превысил размер задекларированного дохода, говорится в сообщении.

"НАПК обеспечивает эффективный финансовый контроль за достоверностью данных в декларациях публичных служащих и информирует ГНС Украины о выявленных фактах возможного нарушения требований налогового законодательства", - говорится в сообщении.

Такие меры побуждают декларантов добровольно платить налоги в бюджет или принудительно по решению органов налоговой службы, подчеркивает агентство.

НАПК также сообщает, что во время двух других полных проверок деклараций чиновники добровольно уплатили в государственный бюджет почти 836 тыс. грн налогов.

Так, депутат Одесского областного совета, объясняя источники происхождения средств для возможного их сбережения на конец отчетного периода, сообщил, что в 2014 году не подал налоговую отчетность о доходе, полученном за поставку сельскохозяйственной продукции. По его словам, доход был конвертирован в валюту, но надлежащие документы для подтверждения операций не сохранились.

Во время проведения проверки декларант добровольно подал налоговую декларацию за соответствующий период и уплатил 612 тыс. грн налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 54 тыс. грн военного сбора.

Еще один декларант, бывший генеральный директор государственного предприятия "Документ", в декларации за 2023 год не указал доход от операций с ценными бумагами. После анализа финансовых документов декларант внес изменения в налоговую декларацию и еще до завершения проверки уплатил 148 тыс. грн НДФЛ и более 21,5 тыс. грн военного сбора.

"Указанные факты в очередной раз подтверждают эффективность мер финансового контроля, которые, кроме предотвращения и выявления коррупции, способствуют наполнению бюджета", - говорится в сообщении.

НАПК и ГНС продолжают работу в рамках обмена информацией для обеспечения соблюдения антикоррупционного и налогового законодательства.

Напомним:

Ранее НАПК сообщило, что публичные служащие ежегодно декларируют денежные подарки на более 3,4 млрд грн. Во время проведения полных проверок деклараций НАПК выявляет нарушения при декларировании доходов в виде подарков.

Ранее сообщалось, что НАПК выявило тенденцию увеличения случаев декларирования авто по заниженной цене. Журналисты издания NGL.media обнаружили в декларациях чиновников, правоохранителей, мэров и народных депутатов сотни случаев занижения стоимости приобретенных автомобилей.

Также сообщалось, что около 20% нормативно-правовых актов Кабинета министров Украины могут содержать коррупционные риски, ведь принимая их правительство не учло рекомендаций антикоррупционной экспертизы.