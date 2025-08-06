НАЗК виявило тенденцію збільшення випадків декларування авто за заниженою ціною

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) продовжує перевіряти декларації та досліджує питання набуття декларантами та членами їхніх сімей активів за ціною, значно нижчою ринкової. Здебільшого це стосується автомобілів.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Агентство виявило:

у 2022 році декларанти набули 1,47 тис. легкових автомобілів 2022 року випуску, серед яких 63 за ціною менше 400 тис. грн;

у 2023 році кількість набутих легкових автомобілів 2022 та 2023 років випуску складає 4 тис., серед них 150 за ціною менше 400 тис. грн;

у 2024 році набуто 5,39 тис. легкових автомобілів 2022-2024 років випуску, з яких 336 за ціною менше 400 тис. грн.

В НАЗК підкреслили, що на вартість автомобіля насамперед впливає його експлуатаційний знос (найчастіше це автомобілі, придбані на аукціонах за кордоном) та/або технічний стан (як правило, це автомобілі після ДТП, які потребують суттєвого ремонту).

Тому декларантам важливо зберігати документи, що підтверджують обставини, через які транспортний засіб придбано за ціною, меншою за ринкову.

На формування вартості автомобіля, значно нижчої за ринкову, також може впливати наявність родинних зв’язків між продавцем і покупцем (наприклад, договір між братами, подружжям тощо), підкреслили в агентстві.

Натомість придбання авто у третіх осіб без об’єктивних причин для заниження ринкової ціни може свідчити про:

прихований подарунок або навіть неправомірну вигоду;

зменшення бази оподаткування та, як наслідок, розміру платежів до бюджету;

необґрунтований актив, тобто приховування суми реальних витрат через неможливість покупця підтвердити джерела походження коштів.

Зазначається, що у випадку виявлення необґрунтованих активів НАЗК орієнтуватиметься на ринкову вартість активу, а не на оцінку, яку було здійснено під час набуття майна.

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