Чиновники "за копійки" купують авто: журналісти виявили сотні таких випадків

Журналісти видання NGL.media виявили у деклараціях чиновників, правоохоронців, мерів і народних депутатів сотні випадків заниження вартості придбаних автомобілів.

Про це йдеться в журналістському матеріалі.

Наприклад, депутат Верховної Ради Максим Соколов, який у жовтні 2022 року всього за 10 тис. грн придбав Toyota Highlander Hybrid 2022 року випуску – це приблизно у 200 разів дешевше реальної вартості.

Михайло Соколов заявив NGL.media, що придбав автомобіль з "суттєвими пошкодженнями", проте відмовився уточнити характер цих пошкоджень.

Про "трошки бите" авто розповіла NGL.media і Вікторія Негода, керівниця відділу земельних ресурсів та екології Пристоличної сільської територіальної громади біля Києва.

У жовтні 2023 року вона нібито за 100 тис. грн придбала Hyundai Tucson 2022 р.в., хоча насправді ринкова вартість такого автомобіля принаймні вдесятеро вища.

Натомість з правом користування автомобілем ситуація більш заплутана. Під час дослідження реєстру декларацій NGL.media виявили більше тисячі декларантів, які просто не вказують вартість авто.

Як пояснює Олексій Бойко, юрист Центру протидії корупції (ЦПК), у таких випадках декларант має право не вказувати вартість, якщо не знає її.

Проте, якщо вартість все ж вказана, то НАЗК цілком може запитати про підтверджувальні документи.

Все ж деякі посадовці вказують у деклараціях вартість автомобілів, якими користуються, але які їм офіційно не належать.

Наприклад, міський голова Тернополя Сергій Надал у своїй останній декларації вказав, що користується автомобілем Audi Q7 2024 р.в. вартістю 750 тис. грн, яка формально належить його тестеві Богдану Вербовому.

Окрім того, що Надал не вказав у декларації, що насправді користується дорожчою спортивною версією Audi SQ7, вказана ним вартість занижена у понад п’ять разів. Як з’ясували NGL.media, цей автомобіль Богдан Вербовий придбав новим з автосалону у травні минулого року, а нещодавно його продали за 4,7 млн грн.

Ексдепутатка Верховної Ради Ірина Кормишкіна, яка у свіжій декларації вказала, що користується розкішним седаном Mercedes-Maybach S580 2022 р.в., що належить її чоловіку Юрію Кормишкіну.

Вартість цього автомобіля Кормишкіна оцінила у 350 тис. грн, хоча його офіційна вартість стартує від 12 млн грн. Між іншим, власники такого авто щороку повинні сплачувати "податок на розкіш" у розмірі 25 тис. грн.

Цікава історія вийшла й у голови Золочівської районної ради Ореста Кавецького. У своїй декларації він вказав, що його дружина Христина Кавецька користується BMW X6 2022 р.в., що зареєстрована на її маму Марію Карвацьку. При цьому вартість BMW X6 вказана лише 100 тис. грн, що принаймні у 20 разів дешевше від найнижчої пропозиції на ринку.

На думку юриста ЦПК Олексія Бойка, занижена вартість майна може бути ознакою приховування власних активів чи прихованого хабаря.

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