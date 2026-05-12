Транспортний податок: українці на третину збільшили відрахування

У січні – квітні 2026 року надходження транспортного податку склали 115,6 мільйона гривень, це на 32,5% більше надходжень аналогічного періоду минулого року.

Про це інформує Державна податкова служба.

За чотири місяці податок сплатили 7 692 платники.

Найбільші суми податку забезпечили платники м. Києва (34,6 млн грн), Дніпропетровської області (11,7 млн грн), Київщини та Львівщини (8,8 млн грн).

Податкова зазначає, що 100% зібраного транспортного податку залишається у бюджетах громад (за місцем реєстрації об'єктів оподаткування). Ці кошти громади можуть використовувати на ремонт доріг, благоустрій чи соціальні програми.

Такий податок платять фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, що володіють легковими автомобілями, які підпадають під визначені критерії.

Ідеться про легкові авто, вік яких не перевищує 5 років (включно), а вартість – понад 375 мінімальних зарплат (3 242 625 грн станом на 01.01.2026).

Фіксована ставка – 25 тисяч гривень на рік за кожне авто.

Перелік автомобілів, за які слід сплачувати транспортний податок, щороку формує Мінекономіки та публікує на своєму офіційному сайті. Раніше повідомлялося, що до нього включено 1362 моделі легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню у 2025 році.

В Україні опрацьовують можливість відновлення дорожнього фонду в держбюджеті на 2027 рік із потенційною трансформацією його в транспортний фонд, кошти якого можуть спрямовуватися не лише на дороги, а й на підтримку залізничної інфраструктури.