Посадовці щороку декларують грошові подарунки на понад 3,4 мільярди гривень

Публічні службовці щороку декларують грошові подарунки на понад 3,4 млрд грн.

Про це йдеться у публікації Національного агентства з питань запобігання корупції.

Дані Нацагентство отримало, проаналізувавши відомості з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (Реєстру декларацій).

Практика відображення у деклараціях значних сум отриманих подарунків у грошовій формі залишається стабільною за останні роки, говориться у повідомленні.

Так, у за 2021 рік у 24,2 тис. декларацій зазначено грошових подарунків на 3,48 млрд грн. За 2022 рік – у 20,3 тис. декларацій подарунки склали 3,92 млрд грн. У 2023 ріці 24,2 тис. декларацій містять відомості про подарунки на 3,52 млрд грн. У деклараціях за 2024 рік, яких подали 25,4 тис, – подарункових 4,39 млрд грн.

"Звичайно, у кожного, зокрема, й у публічних службовців можуть бути багаті та щедрі родичі та інші близькі особи. Проте деякі недоброчесні посадовці декларують нібито подаровані гроші для легалізації незаконних статків", – підкреслює Нацагентство.

Під час проведення повних перевірок декларацій НАЗК виявляє порушення при декларуванні доходів у вигляді подарунків. Так, декларанти не можуть надати підтверджувальних документів щодо отримання таких подарунків або НАЗК встановлює, що подаровані кошти перевищують законні доходи самих дарувальників.

"У декларації за 2022 рік голова Очаківської міської ради Миколаївської області вказав про отриманий подарунок від матері на понад 9,1 млн грн на підставі нотаріально посвідченого договору дарування", – наводить приклад НАЗК.

Під час повної перевірки встановлено, що розмір здійсненого подарунку значно перевищує розмір доходів матері Встановлено ознаки незаконного збагачення,Національна поліція України здійснює досудове розслідування.

У декларації за 2023 рік завідувач Арцизької державної нотаріальної контори в Одеській області вказав про отриманий подарунок у грошовій формі від матері на понад 18,28 млн грн, отриманий згідно з нотаріальним договором дарування. Водночас, під час повної перевірки не підтверджено фінансової спроможності батьків для здійснення такого подарунку. НПУ здійснює досудове розслідування.

Секретар судового засідання Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області у своїй декларації за 2023 рік задекларувала понад 8 млн грн готівки, джерелами походження яких вказано - подарунок від хрещених. Проте під час повної перевірки не встановлено обставин, що підтверджують отримання такого подарунку. НПУ здійснює досудове розслідування.

Подібну ситуацію виявлено і під час перевірки декларації депутата Закарпатської обласної ради, який у розділі "Грошові активи" декларації за 2023 рік вказав значну суму заощаджень, джерелами походження яких вказав – грошовий подарунок від батьків. Документів, які б засвідчували фінансову спроможність батьків здійснити такий дарунок надано не було, і Національне антикорупційне бюро України здійснює досудове розслідування.

"Такі приклади ілюструють типові кейси декларування значного доходу на підставі дарування від родичів без підтвердження джерел походження коштів", зазначає НАЗК.

