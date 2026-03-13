Оборудки на 15 мільйонів гривень в "Укрзалізниці": судитимуть корупціонерів

Перед судом постануть четверо учасників групи, яка заволоділа понад 15 млн грн на закупівлі ремонтно-будівельних матеріалів для АТ "Укрзалізниця".

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України, а також Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

У 2022 році організатор схеми через підконтрольних службовців філії "Центр забезпечення виробництва" УЗ сприяв перемозі наперед узгоджених товариств у тендері на закупівлю фарб та лінолеуму.

Якщо в конкурсі брали участь "неузгоджені" компанії або пропонували "низьку" ціну, його скасовували, стверджують детективи.

Надалі завдяки фактичним власникам і представникам товариств у змові з організатором групи з УЗ уклали договори про постачання продукції за завищеною вартістю.

Унаслідок реалізації схеми з вересня 2022 р. до квітня 2023 р. "Укрзалізниця" зазнала збитків на суму понад 15 млн грн, "якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд", розповідають у НАБУ.

"У лютому–квітні 2023 року ці ж особи намагалися так само заволодіти коштами на закупівлі фарб, але цьому завадило розслідування НАБУ і САП", – зазначено у повідомленні.

САП додає, що серед обвинувачених є особа, яку слідство вважає організатором злочину, два представники підприємств-постачальників та колишній заступник філії "Центр забезпечення виробництва" УЗ.

