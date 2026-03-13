ДБР викрило оборудку з постачанням тепла до колоній

На Житомирщині викрили оборудку з постачанням тепла до виправних колоній, через яку держава переплатила бізнесу майже чотири мільйона гривень.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Про підозру повідомлено двом заступникам начальників державних установ "Житомирська виправна колонія №4" та "Житомирська виправна колонія №8", а також директорці приватної компанії.

За даними слідства, у січні 2021 року виправні заклади уклали договори з приватною фірмою на постачання теплової енергії.

Згодом компанія підвищила тариф, додавши оплату за транспортування тепла. Посадовці колоній погодили зміни, не перевіривши обґрунтованість таких нарахувань.

Слідство встановило, що директорка підприємства підробила документи, зокрема картки балансової вартості.

"Насправді фірма не обслуговувала і не володіла тепловими мережами, тому не мала права стягувати плату за транспортування теплової енергії", – пояснюють у ДБР.

Схема діяла до листопада 2025 року, і компанія незаконно отримала майже 4 млн грн бюджетних коштів.

Зокрема, Житомирська виправна колонія №4 переплатила близько 2 млн грн, а колонія №8 — майже 1,7 млн грн.

Посадовців колоній підозрюють у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Директорці компанії інкримінують привласнення майна в особливо великих розмірах та службове підроблення. Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі.

ДБР повідомляє, що слідчі вживають заходів для відшкодування завданих державі збитків, зокрема готують клопотання про арешт майна фігурантів. Процесуальне керівництво здійснює Житомирська обласна прокуратура.

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру виконуючому обов'язки директора держпідприємства "Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№98)", який вимагав "відкати" за укладені угоди з виправним закладом.

Раніше працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо трьох посадовців Нижньодністровської гідроелектростанції на Буковині, які, за даними слідства, завдали державі збитків на суму майже 5 млн грн.