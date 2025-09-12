Проверка деклараций: у киевской чиновницы могут забрать квартиры и катер

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры обратился в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованными активов на более 7 млн грн, принадлежащих семье бывшего председателя Дарницкой районной государственной администрации г. Киева.

Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Иск подан на основании материалов НАПК и полученных совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины доказательств.

Речь идет о:

двух квартирах площадью почти 170 кв. м в столичном жилом комплексе;

двух нежилых помещениях площадью 220 кв. м в одном из районов столицы;

круизный катер "Bayliner 245 SB", 2007 года выпуска.

"Общая стоимость активов составляет почти 7,2 млн грн. Во время проведения полной проверки декларации НАПК выяснило, что жена чиновника приобрела указанные активы в течение 2020-2021 годов. В то же время декларант имел право распоряжаться данным движимым и недвижимым имуществом", - говорится в сообщении.

Уполномоченные лица Национального агентства проанализировали доходы и расходы чиновника и его семьи и пришли к выводу о невозможности приобрести активы за счет законных средств.

Активы могут быть взысканы в пользу государства по решению ВАКС в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Украины, отмечают в НАПК.

Напомним:

Ранее сообщалось, что НАПК выявило недостоверные сведения на более 3,1 млн грн в декларации экс-начальника регионального сервисного центра МВД.

Ранее сообщалось, что в 2024 году чиновники зарегистрировали в своих декларациях на 49% больше криптовалюты, чем годом ранее.

По результатам мониторинга образа жизни чиновников за семь месяцев 2025 года вынесено 17 судебных решений о гражданской конфискации активов на 30 млн грн.

Ранее сообщалось, что НАПК выявило тенденцию увеличения случаев декларирования авто по заниженной цене. Журналисты издания NGL.media обнаружили в декларациях чиновников, правоохранителей, мэров и народных депутатов сотни случаев занижения стоимости приобретенных автомобилей.

В течение первого полугодия 2025 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции получило около 9,5 тыс. сообщений о фактах непредставления или несвоевременного представления деклараций по результатам кампании декларирования-2024.