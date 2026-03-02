П’ять мільйонів гривень переплати за ноутбуки: у Києві судитимуть посадовця

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо посадовця "Українського державного центру радіочастот", який переплатив п'ять мільйонів гривень за ноутбуки для держпідприємства.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури

Прокурорами Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт щодо посадовця Державного підприємства "Український державний центр радіочастот", який відповідав за проведення закупівель на підприємстві, говориться у повідомленні.

"Обвинувачений влітку 2023 року не організував та не провів належного моніторингу цін для визначення очікуваної вартості ноутбуків, відтак їх придбали за майже вдвічі завищеними цінами", – розповіли у прокуратурі.

Таким чином державне підприємство переплатило за ноутбуки п'ять мільйонів гривень. З метою відшкодування державі завданих збитків прокурором заявлено цивільний позов у справі.

Дії обвинуваченого кваліфіковано як службова недбалість, тобто неналежне виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Санкція статей Кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

