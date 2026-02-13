У Києві підрядник повернув бюджету 1,2 мільйона гривень за ремонт Гідропарку

Підприємець, якому із столичного бюджету переплатили 1,2 мільйона гривень за ремонт Гідропарку, відшкодував ці кошти та перерахував двісті тисяч гривень на потреби Збройних Сил України.

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

Підприємство-підрядник відшкодувало до столичного бюджету понад 1,2 млн грн, отримані за ремонт Гідропарку за завищеними цінами на будматеріали.

"За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва до суду скеровано обвинувальний акт щодо керівника підприємства, що виконувало капітальний ремонт Гідропарку у грудні-жовтні 2024 року", – говориться у повідомленні.

Його дії кваліфіковано як службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Встановлено, що підприємець підписав акти виконаних робіт із завищеними цінами на будівельні матеріали, не перевіривши обґрунтованість їх вартості. Внаслідок цього з бюджету міста переплатили понад 1,2 млн грн.

Під час досудового розслідування чоловік відшкодував завдані збитки та добровільно перерахував двісті тисяч гривень на потреби Збройних Сил України, зазначили у прокуратурі.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. Досудове розслідування проводили слідчі Дніпровського УП поліції ГУ Нацполіції у м.Києві.

