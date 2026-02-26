П’ять мільйонів переплати за генератори: судитимуть чиновника КМДА

У Києві судитимуть керівника департаменту Київської міської державної адміністрації, який закупив генератори за завищеними цінами зі збитками 4,8 млн гривень столичному бюджету.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Подільська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт стосовно керівника одного з департаментів КМДА за обвинуваченням у неналежному виконанні службових обов'язків під час закупівлі генераторів.

Встановлено, що один з департаментів КМДА у січні-квітні 2023 року закуповував дизельні генератори для укриттів та пунктів незламності.

При цьому відповідальними за закупівлю особами, які перебували у підпорядкуванні директора департаменту, не проведено моніторинг цін генераторів при їх оптовій закупівлі.

"Так, найдорожчі генератори закупили за ціною у понад 390 тис. гривень за штуку при тому, що їх вартість могла складати 320 тис. гривень. Велику партію інших генераторів придбали по майже 90 тис. гривень за штуку при ціні у 76 тис. гривень в інших постачальників", – розповіли у прокуратурі.

За результатами проведеної експертизи встановлено, що збитки завдані бюджету столиці внаслідок закупівлі генераторів за завищеними цінами, становлять понад 4,8 млн гривень.

Раніше чиновнику повідомили про підозру у службовій недбалості. Наразі досудове розслідування завершено.

Санкція інкримінованої статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Досудове розслідування проводить управління поліції у метрополітені головне управління Нацполіції у м. Києві за оперативного супроводу головного управління Служби безпеки України у м.Києві та Київській області.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що директор приватного товариства на майже 500 тисяч гривень обдурив благодійників, які фінансували зведення модульних будинків у селищі Мощун на Київщині, його викрили і судитимуть.

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо ексзаступника міністра соцполітики: через нього міністерство отримало неякісне програмне забезпечення, яке так і не використовується.

Підприємець, якому із столичного бюджету переплатили 1,2 мільйона гривень за ремонт Гідропарку, відшкодував ці кошти та перерахував двісті тисяч гривень на потреби Збройних Сил України.