Чиновника судитимуть за закупку неякісної комп’ютерної програми за 24 мільйона гривень

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо ексзаступника міністра соцполітики: через нього міністерство отримало неякісне програмне забезпечення, яке так і не використовується.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Прокурори Київської міської прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього заступника міністра соціальної політики, який нині працює радником Міністра соціальної політики України", – говориться у повідомленні.

Встановлено, що у 2018 році Міністерство соціальної політики України в особі заступника міністра та Консорціум у складі чотирьох компаній підписали договір на розробку програмного забезпечення для міністерства.

Так звана система "E-social" мала об'єднати всю інформацію про соціальні виплати, допомоги, пільги та субсидії.

"У 2018–2019 роках розробнику сплатили майже 23,7 млн грн. Згодом з'ясувалося, що програмний продукт не відповідає вимогам чинного законодавства і розроблений не до кінця, через що систему так і не використовували", – говориться у повідомленні.

У 2021 році дію договору припинили. А у 2024 році, за висновком Державної аудиторської служби, встановлено, що договір на створення цієї програми було укладено з порушеннями, які, за оцінкою аудиторів, означали, що пропозицію консорціуму мали відхилити ще на старті.

Висновок судово-економічної експертизи підтвердив збитки на суму майже 23,7 млн грн.

У прокуратурі також зазначають, що гроші на цю програму виділив Світовий банк в межах проєкту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України", і повернути їх уряд України має з відсотками.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводили слідчі ГУ Нацполіції у м.Києві за оперативного супроводу ДЗНД СБУ.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що антикорупційні органи повідомили про підозру п'ятьом особам, серед яких колишні посадовці Мінсоцполітики, Держспецзв'язку та Пенсійного фонду, причетним до корупційної схеми із закупівлі програмного забезпечення для Мінсоцполітики. За даними джерела УП, колишній заступник міністра соціальної політики – Валерій Бушков.

Раніше СБУ та Нацполіція повідомили про підозру ексзаступнику Міністра соцполітики України – він уклав договір на розробку вищеназваного програмного забезпечення, але виконавець повною мірою договір не виконав.