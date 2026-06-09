Пальне на 200 мільйонів гривень: на Київщині викрили масштабну схему збуту фальсифікату

Правоохоронці припинили діяльність організованої групи, яка виготовляла та збувала фальсифіковане пальне на Київщині: близько 200 мільйонів гривень легалізовували через підконтрольні підприємства.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За процесуального керівництва Фастівської окружної прокуратури припинено діяльність організованої групи, яка виготовляла та збувала фальсифіковане пальне у Фастівському та Білоцерківському районах Київщини.

За даними слідства, з початку 2026 року учасники схеми налагодили незаконне виробництво бензину, змішуючи різні компоненти паливно-мастильних матеріалів. Надалі продукцію реалізовували через мережу АЗС та інші точки продажу, вводячи споживачів в оману щодо її якості та походження.

За попередніми оцінками, від незаконної діяльності підозрювані могли отримати близько 200 млн грн, які, ймовірно, легалізовували через підконтрольні підприємства та спрямовували на подальше функціонування схеми.

Під час 31 санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили документацію, печатки підприємств, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські термінали, готівку, транспортні засоби та понад 86 тис. літрів паливно-мастильних матеріалів.

Шістьох учасників організованої групи затримано. Загалом про підозру повідомлено вісьмом особам за фактами шахрайства в особливо великих розмірах та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

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