Уряд завершив програму кешбеку на пальне

31 травня 2026 року Кабінет міністрів України завершив дію програми кешбеку, який водії отримували за придбане пальне. Його запровадили у відповідь на паливну кризу через війну в Ірані.

Про це йдеться на сайті Кабміну.

За інформацією Кабміну, за час дії програми, з 20 березня, нею скористалися майже 2,3 млн українців.

За інформацією співрозмовників ЕП, ознайомлених з рішенням уряду про "паливний кешбек", на його реалізацію з Резервного фонду бюджету планували виділити додаткові 4 млрд грн.

Кешбек нараховувався автоматично під час безготівкової оплати пального на АЗС, що брали участь у програмі. Розмір компенсації становив 15% на дизельне пальне, 10% на бензин та 5% на скраплений газ.

загалом до 500 грн/місяць.

Аналітичні центри критикували програму за те, що вона "де-факто" субсидує споживання переважно імпортного палива замість підтримки вразливих домогосподарств.

У повідомленні на Економічній експертній платформі написали, що власники автомобілів із вищим рівнем споживання отримують за програмою більшу абсолютну суму відшкодування незалежно від рівня доходів.

В уряді, водночас, стверджують, що 91% користувачів програми – власники автомобілів бюджетного класу з невеликим об'ємом двигуна.

12 березня 2026 року президент Володимир Зеленський анонсував виплати кешбеку на пальне.