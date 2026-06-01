Уряд завершив програму кешбеку на пальне
31 травня 2026 року Кабінет міністрів України завершив дію програми кешбеку, який водії отримували за придбане пальне. Його запровадили у відповідь на паливну кризу через війну в Ірані.
Про це йдеться на сайті Кабміну.
За інформацією Кабміну, за час дії програми, з 20 березня, нею скористалися майже 2,3 млн українців.
За інформацією співрозмовників ЕП, ознайомлених з рішенням уряду про "паливний кешбек", на його реалізацію з Резервного фонду бюджету планували виділити додаткові 4 млрд грн.
Кешбек нараховувався автоматично під час безготівкової оплати пального на АЗС, що брали участь у програмі. Розмір компенсації становив 15% на дизельне пальне, 10% на бензин та 5% на скраплений газ.
За програмою водії могли отримати 15% кешбеку на дизель, 10% на бензин, 5% на автогаз, загалом до 500 грн/місяць.
Аналітичні центри критикували програму за те, що вона "де-факто" субсидує споживання переважно імпортного палива замість підтримки вразливих домогосподарств.
У повідомленні на Економічній експертній платформі написали, що власники автомобілів із вищим рівнем споживання отримують за програмою більшу абсолютну суму відшкодування незалежно від рівня доходів.
В уряді, водночас, стверджують, що 91% користувачів програми – власники автомобілів бюджетного класу з невеликим об'ємом двигуна.
Нагадаємо:
12 березня 2026 року президент Володимир Зеленський анонсував виплати кешбеку на пальне.