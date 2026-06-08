Прокуратура повернула державі ще 10 гектарів "лісу Медведчука" на Київщині

Прокуратура Київщини повернула державі ще 10 гектарів лісу, пов'язаних із структурами ексдепутата Віктора Медведчука.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За позовом Київської обласної прокуратури у власність держави повернуто 10 гектарів земель лісогосподарського призначення в Обухівському районі Київщини, які понад 20 років перебували у незаконному користуванні юридичних осіб, пов'язаних з колишнім народним депутатом Віктором Медведчуком.

Прокурори встановили, що у 2004 році посадові особи Київської обласної державної адміністрації та Обухівської районної державної адміністрації незаконно вивели ці землі з державної власності та передали їх приватним структурам повʼязаним з Віктором Медведчуком, який тоді очолював Апарат президента України.

При цьому обов'язкове рішення Кабінету Міністрів України щодо вилучення земель лісогосподарського призначення не приймалося, що є порушенням вимог чинного на той час земельного та лісового законодавства.

3 червня 2026 року право державної власності на спірні земельні ділянки офіційно зареєстровано.

Прокуратура зазначає, що продовжує роботу щодо повернення державі незаконно відчужених лісових земель триває.

У січні цього року за позовами Київської обласної прокуратури вже було повернуто державі сусідню земельну ділянку лісогосподарського призначення, нагадують у Офісі генпрокурора.

Нагадаємо:

Прокуратура забезпечила виконання судового рішення про повернення у власність держави землі, пов'язані з ексдепутатом Віктором Медведчуком та ексміністром Олександром Клименко.

Раніше повідомлялося, що прокуратура повернула у власність держави 24 гектари лісу на Київщині, які у 2004 році були незаконно передані родині екснардепа Віктора Медведчука.

Раніше Агентство з розшуку та менеджменту активів передало в управління спортивно-житлово-оздоровчий комплекс "Ведмежа діброва" на Закарпатті.

Влітку Національне агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило конкурс на обрання управителя майном екснардепа Віктора Медведчука.