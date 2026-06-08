Непридатні рукавиці для ЗСУ на 231 мільйон гривень: справу передали до суду

До суду скеровано обвинувальний акт щодо колишнього очільника Департаменту державних закупівель Міноборони, недбалість якого армія отримала 300 тисяч пар тактичних рукавиць, непридатних для використання.

Про це повідомляє генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Міністерство оборони уклало контракти на постачання тактичних рукавиць на суму понад 231 млн грн.Тодішній виконувач обов'язків директора Департаменту державних закупівель Міноборони відповідав за проведення цих закупівель.

За даними слідства, через його недбалість Збройні Сили України отримали 300 тисяч пар рукавиць, непридатних для використання за призначенням.

Слідство встановило, що під час укладання договорів із документації були вилучені вимоги щодо обов'язкової відповідності продукції стандартам Міноборони. Крім того, змінювалися характеристики товару та погоджувалася авансова оплата без належного обґрунтування.

"Армія отримала рукавиці, які не відповідали встановленим вимогам. Висновки експертиз підтвердили, що вони не забезпечували належного захисту військовослужбовців і були непридатними для використання за цільовим призначенням", – розповів Кравченко.

Замість передбаченої технічними умовами термопластичної гуми вироби були виготовлені зі звичайної гуми та не пройшли базові експертні тести на опір різанню та проколу, – не кажучи про використання у реальних умовах штурмів, обстрілів чи евакуації поранених.

У серпні 2025 року експодасовцю повідомлено про підозру. Досудове розслідування у справі здійснювала Служба безпеки України. Сьогодні розслідування завершено, а обвинувальний акт направлено до суду.

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