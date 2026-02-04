Тіньовий ринок пального: торік податкова припинила дію 886 ліцензій

Торік Державна податкова служба в межах боротьби з тіньовим ринком пального застосувала понад 463 млн грн штрафів і припинила дію майже 900 ліцензій.

Про це повідомила в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

У 2025 році податківці провели 6 015 фактичних перевірок та виявили 5 349 порушень. Вони застосували штрафи на 463,7 млн грн, припинено дію 886 ліцензій. З незаконного обігу вилучено пального та обладнання на мільйони гривень.

Податкова зазначає, що системно моніторить діяльність автозаправних станцій. Використовуємо дані податкової звітності, РРО та інших електронних джерел.

Під час перевірок фіксуються продаж необлікованого пального, відсутність документів про походження та порушення фіскального обліку.

Окремий напрям – взаємодія з правоохоронними органами. Так, 160 фактів незаконної реалізації пального податківці зафіксували спільно з Національною поліцією та вилучили з обігу пального та обладнання на 9 млн грн.

Системна робота триває і у 2026 році, говориться у повідомленні.

"Тіньовий ринок пального – це про значні втрати бюджету, менше ресурсу для фінансування оборони, відновлення та соціальних виплат. Завадити цьому можуть лише системні, а не точкові заходи", – написала Карнаух у Facebook.

"І це не про тиск на бізнес. А про чесні та прозорі правила роботи всіх учасників ринку та захист інтересів кожного споживача", – додала очільниця ДПС.

У ДПС зазначають, що активно користуються інформацією, яка надходить від громадян для виявлення нелегальних схем: звернення та скарги споживачів стають підставою для проведення перевірок.

Леся Карнаух також зазначила, що ДПС перевіряє, як платники з ліцензіями дотримуються вимог щодо рівня зарплат. Йдеться не лише про торгівлю пальним, а також алкоголем, тютюновими виробами та рідинами для електронних сигарет.

Середня зарплата по підприємству має бути не нижчою за 1,5 або 2 мінімальні зарплати. Розмір залежить від місця розташування торгових точок, їх площі та відстані до обласного центру.

Якщо всі точки знаходяться поза межами обласних центрів і далі ніж 50 км від них та мають площу до 500 м² – застосовується показник 1,5 мінімальної зарплати. Якщо хоча б одна точка розташована в обласному центрі, ближче ніж 50 км до нього або має площу понад 500 м² – середня зарплата має бути не меншою за 2 мінімальні.

ДПС радить платникам перевірити свої показники вже зараз і не чекати перевірок. Адже за таке порушення можливе припинення дії ліцензії.

