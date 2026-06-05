Паливний ринок поступово виходить з тіні – ДПС

Державна податкова служба фіксує позитивні зміни на паливному ринку України: податкова віддача зростає, а рівень прозорості роботи учасників ринку поступово підвищується.

Про це повідомила в. о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.

"Паливний ринок поступово виходить із тіні. І це вже видно не лише за результатами перевірок, а й за цифрами надходжень до бюджету. За чотири місяці року акциз з виробленого пального перевищив планові показники – надійшло 4,7 млрд грн (103,1% плану)", – розповіла вона.

Зросли платежі з ПДВ: за січень – квітень цього року виробники пального сплатили 6,1 млрд грн.

Зростає також і податкова віддача по мережах АЗС. Якщо у 2024 році показник податкової віддачі по мережах АЗС був на рівні 0,95, то у 2025 році досяг 1,06. У 2026 році за неповних п'ять місяців показник становить 1,07.

За словами Карнаух, це показник спільної роботи податкової та учасників ринку, які поступово підвищують рівень прозорості ведення бізнесу.

У той же час попри позитивні зміни, російська агресія має суттєвий вплив на ринок пального.

"Обстріли енергетичних об'єктів, пошкодження підприємств, зміна логістичних маршрутів, скорочення економічної активності в окремих регіонах – усе це впливає на споживання пального та надходження до бюджету", – зазначила Карнаух.

Значну увагу ДПС також приділяє боротьбі з тіньовими схемами та ухиленню від сплати податків, зокрема гуртовому сегменту.

Очільниця ДПС розповіла, що через суттєве зростання обсягів постачання пального в Україну у 2026 році система управління податковими ризиками зафіксувала збільшення кількості потенційно ризикових операцій.

За її словами, усі ці випадки ДПС ретельно аналізує і відпрацьовує.

Під час стрімкого нарощування обсягів торгівлі зростає ймовірність помилок або неточностей у документації та звітності.

Аналітичні системи ДПС виявляють такі відхилення автоматично. І це одна з підстав проведення додаткової перевірки коректності декларування операцій.

Окремий напрям роботи – контроль за правильністю декларування прибутку підприємствами.

"Маємо випадки, коли окремі компанії декларують низькі фінансові результати, хоча продовжують активно працювати та інвестувати у розвиток бізнесу", – розповіла очільниця ДПС.

Податкова опрацьовує факти, коли пальне продається за цінами, нижчими за вартість його закупівлі або доставки. Щоб унеможливити використання нелегальних схем, зокрема незаконного імпорту чи обігу так званих темних нафтопродуктів.

Нагадаємо:

Торік Державна податкова служба в межах боротьби з тіньовим ринком пального застосувала понад 463 млн грн штрафів і припинила дію майже 900 ліцензій.

Раніше податківці виявили ознаки масштабної схеми виведення коштів за кордон через мережу ризикових суб'єктів господарювання: понад 2,3 тисячі компаній, які здійснили зовнішньоекономічні операції на понад 198 млрд грн і після цього фактично зникли.