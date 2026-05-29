На Хмельниччині військового підозрюють у продажі дизелю з частини

Працівники ДБР повідомили про підозру посадовцю взводу забезпечення однієї з військових частин у Хмельницькій області, якого підозрюють у продажі дизельного пального з балансу частини.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними слідства, влітку 2025 року він налагодив схему продажу пального стороннім особам. Для цього, як стверджують у ДБР, посадовець вносив недостовірні дані до обліку і таким чином створював "надлишки" дизелю. Пальне продавали по 35-50 грн за літр, що було нижче ринкової ціни.

Військовослужбовця викрили під час спроби продати 1 тонну дизелю. За оперативними даними, за п'ять місяців він міг реалізувати щонайменше 17 тонн пального.

Йому інкримінують викрадення військового майна, вчинене групою осіб в умовах воєнного стану. Слідчі також перевіряють, чи були до схеми причетні інші військові.

У листопаді 2025 року працівники Державного бюро розслідувань викрили схему незаконного збуту спеціального дизельного пального, призначеного для потреб Збройних сил України у зимовий період.