БЕБ перевірило майже 100 АЗС на Львівщині: частину ліквідувало

У Львівській області станом на березень 2026 року детективи БЕБ перевірили 94 автозаправні станції, і встановили, що 33 АЗС працювали із чинними ліцензіями на роздрібну торгівлю пальним.

Про це повідомили в пресслужбі Бюро економічної безпеки.

Тобто, була підтверджена законність отримання цих ліцензій, порушень не виявлено.

Водночас 51 автозаправна станція працювала без необхідних ліцензій або з порушенням умов їх отримання.

В результат Бюро демонтувало 18 нелегальних АЗС.

На 14 АЗС детективи БЕБ склали адміністративні протоколи, а 19 - фактично не діяли.

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки в Одеській області припинило діяльність 6 незаконних АЗС, що працювали на території регіону.