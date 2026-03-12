На Одещині ліквідували 6 нелегальних АЗС

Бюро економічної безпеки в Одеській області припинило діяльність 6 незаконних АЗС, що працювали на території регіону.

Про це інформує пресслужба БЕБ.

Встановлено, що власники автозаправних станцій без ліцензії та реєстрації підприємства купували пальне невідомого походження за значно нижчими цінами. Надалі продавали бензин в Одесі та області. Для цього вони самовільно встановили автозаправне обладнання, ємності для зберігання пального та паливороздавальні колонки на придорожніх територіях.

Як повідомляє БЕБ, незаконні АЗС працювали у селищі Затока, Доброслав, місті Вилкове, а також в Одесі на вулиці Ціолковського та в районі промринку "7 км".

Детективи провели санкціоновані обшуки за всіма адресами, де вилучили майже 70 тонн пально-мастильних матеріалів, а саме: дизельне паливо, бензин, скраплений газ, паливороздавальні колонки, резервуари, обладнання й споруди, що використовувалися для функціонування нелегальних АЗС.

За даними БЕБ, загальна вартість вилученого – 9,7 млн грн.

Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло причетних до незаконної діяльності, а також канали постачання та реалізації підакцизних товарів.

