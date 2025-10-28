Окупанти передали керуючій компанії 1,6 тисяч багатоповерхівок на Херсонщині

На тимчасово окупованій Херсонщині в управління так званої "Єдиної керуючої компанії" передали 1,6 тисячі будинків загальною площею майже 2,9 мільйона квадратних метрів.

Про це пише most.ks.ua.

Як заявив проросійським медіа заступник голови уряду РФ Марат Хуснуллін, таким чином, Херсонщина стала "першою із нових суб'єктів РФ", який "завершив централізацію управління житлом".

"У липні 2024 року окупаційна влада створила на лівобережжі Херсонщини незаконний Єдиний регіональний фонд з управління багатоквартирними будинками", – нагадує most.ks.ua.

Разом з тим, нещодавно жителі тимчасово окупованої Каховки почали отримувати від цього "фонду" рахунки на комунальні послуги, які вони не отримують, додає сайт.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що окупаційна влада Херсонської області заявила, що завершила будівництво урядового кварталу під Генічеськом, хоч будівлі там були зведені ще до повномасштабного вторгнення.

У російському реєстрі бізнесу після 24 лютого 2022 року зареєстрували понад 3 тисячі компаній, розташованих на території тимчасово окупованої Херсонщини.

Раніше повідомлялося, що співробітники незаконно створеного російськими окупантами "Биосферного заповедника "Аскания-Нова", на Херсонщині з липня не отримують зарплату.

Раніше також повідомлялося, що на тимчасово окупованій частині Херсонщини стрімко погіршується ситуація з водою: рівень води у свердловинах впав, врожайність різко знизилася, а окупаційна влада не вживає жодних заходів.