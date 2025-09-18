Окупанти не платять зарплату робітникам заповідника "Аскания-Нова"

Співробітники незаконно створеного російськими окупантами "Биосферного заповедника "Аскания-Нова", на Херсонщині з липня не отримують зарплату.

Про це повідомляє "ІРС-Південь".

"Про це пишуть в окупаційних пабліках, цю ж інформацію підтверджують наші джерела. Затримки з виплатою зарплат від російських окупаційних структур на ТОТ Херсонщини стали звичним явищем", – говориться у повідомленні.

"За словами місцевих жителів, заборгованість по зарплаті в "заповеднике" є давно, гроші людям виплачували з затримкою і раніше", – говориться у повідомленні.

"Мабуть, зараз зарплату затримали надовго і люди не можуть терпіти, якщо вже наважились заявити про це публічно. Адже керівництво окупаційного заповідника погрожує звільненням усім, хто буде бодай на щось скаржитись і обриває всі питання та звернення щодо боргів на півслові", – сказали мешканці селища.

В місцевих чатах, де обговорюють це питання, підтверджують, що борги із зарплати є не лише у працівників заповідника". Зокрема, зарплату не отримують машиністи насосних станцій: востаннє їм дали лише аванс за серпень.

За інформацією "ІРС-Південь", окупаційному заповіднику "Аскания-Нова" борги з’явилися з 2023 року. Установа заборгувала за поставлений бензин, дизпаливо і автомобільне мастило, через що російській компанії довелось вибивати борги через підконтрольний суд.

"За словами Віктора Шаповала, законного директора біосферного заповідника "Асканія-Нова" ім. Ф. Е. Фальц-Фейна, все це є свідченнями того, що на утримання захоплених на Херсонщині територій окупантам бракує грошей", – додає видання.

Нагадаємо:

У російському реєстрі бізнесу після 24 лютого 2022 року зареєстрували понад 3 тисячі компаній, розташованих на території тимчасово окупованої Херсонщини.

Раніше повідомлялося, що окупаційна влада Херсонської області заявила, що завершила будівництво урядового кварталу під Генічеськом, хоч будівлі там були зведені ще до повномасштабного вторгнення.

Раніше також повідомлялося, що на тимчасово окупованій частині Херсонщини стрімко погіршується ситуація з водою: рівень води у свердловинах впав, врожайність різко знизилася, а окупаційна влада не вживає жодних заходів.

Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що Рибний промисел Росії зазнає втрат через обмеження строку експлуатації флоту. Російські рибалки Чорного й Азовського морів мають усі шанси залишитися без роботи, а населення країни, яка скеровує кошти на воєнну машину проти України, – без риби.