ОККО і WOG вперше за чотири місяці підвищили ціну дизпального на АЗС

Мережі АЗС ОККО та WOG збільшили ціну дизпального на одну гривню за літр, і це перше зростання вартості ДП в мережах з кінця червня 2025 року.

Про це пише "Нафторинок".

Так, дизпальне нині коштує 59,99 грн/л, преміальне дизпальне – 62,99 грн/л. "Підвищення стало наслідком зростання гуртових цін, які з початку жовтня збільшилися в середньому на 2,65 грн/л (+5,6%)", – пояснює видання.

Водночас, ціни на бензини та автогаз лишилися без змін, зазначено у публікації.

Так, А-95 коштує 61,99 грн/л, преміальний А-95 – 64,99 грн/л, бензин А-100 – 71,99 грн/л. Ціна на автогаз – 35,98–35,99 грн/л.

"Впродовж минулих днів коригування цін точково вже проводили інші мережі – Marshal, "БРСМ-Нафта", Chipo, BVS, а також низка локальних операторів – Vt Petroleum, SVR, Slon, "Дніпронефть", "Перон", Neon та ін", – говориться у публікації.

Нагадаємо:

Влітку заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук повідомив, що до кінця 2025 року суттєвих змін цін на пальне в Україні не очікується.

На початку липня середня ціна на бензин марки А-95 в Україні зросла на 0,02% до 58,93 грн/л, на дизельне пальне - зафіксувалася на рівні 55,86 грн/л.

У червні в Україні тенденція скорочення обсягів імпорту дизпального зберігалася. Імпорт зменшився з усіх основних напрямків постачань, але падіння було нерівномірним.

Раніше повідомлялося, що за місяць ціни на пальне в Україні зросли в середньому майже на 5 гривень на літрі та поки не поспішають відкочуватись назад.

Раніше повідомлялося, що Державна митна служба фіксує суттєве зростання імпорту пального напряму від виробників нафтопродуктів.

"Укрнафта" оголосила другий тур тендерів на закупівлю бензину, дизпального та LPG, а також заявила, що не купуватиме пального індійського походження.